Slik trener toppidrettsutøverne etter corona-utbruddet

Flere norske toppidrettsutøvere sitter i karantene. Resten må holde seg unna sine vante treningssentre. 13 norske utøvere viser her hvordan de trener etter coronavirusets utbrudd.

– Jeg er mye hjemme med familien, det er sånn det må være i denne tiden. Jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme og passe på hverandre, sier Sander Sagosen til VG fra hjemmekarantene i Trondheim.

Sommerens fotball-EM er utsatt, idrett over hele verden er stoppet, Champions League er utsatt og det er fortsatt ikke sikkert om sommerens OL skal gjennomføres.

Coronaviruset påvirker en hel idrettsverden. I Norge er over 100 utøvere i karantene og treningssentre er stengt. Kun noen få av landets største OL-håp får tilgang til Olympiatoppens fasiliteter i denne perioden.

Dermed må landets fremste utøvere, som alle andre, ty til alternativ trening for å holde seg i form.

#1 Håndball

For de norske landslagsspillerne på dame – og herresiden i håndball, ble det i slutten av forrige uke tatt en stor beslutning. Det internasjonale håndballforbundet fikk kritikk for å bruke lang tid, men fredag kom beskjeden om at OL-kvalifiseringen utsettes til juni.

Jentene skulle spilt sin kvalik i Montenegro til helgen. Guttene skulle spille på hjemmebane i Trondheim i april.

Sander Sagosen, Veronica Kristiansen, Amanda Kurtovic og Henny Reistad er nå alle i karantene hjemme i Norge. Kurtovic forteller blant annet at hun har latt seg inspirere av treningsblogger Jørgine Massa Vasstrand, etter tips fra landslagskollega Camilla Herrem.

I videoen over kan du se hvordan Sagosen, Kristiansen, Kurtovic og Reistad holder formen ved like.

En som tar hjemmetrening til nye høyder er håndballspiller Kari Brattset Dale.

Norge og Györ-spilleren sitter er i hjemmekarantene i hjembyen Sarpsborg. Der trener hun sammen med hunden, som imponerer:

#2 Alpint

Ragnhild Mowinckel mistet hele sesongen grunnet en korsbåndsskade i fjor vinter, og driver fortsatt med opptrening. Hun løser den nå vanskelige situasjonen ved å trene i kjelleren. Hun er ikke i karantene.

– Men jeg tar mine forholdsregler ved å oppholde meg mest mulig hjemme, sier hun til VG.

Leif Kristian Nestvold-Haugen er i hjemmekarantene. Der bruker han barna som treningspartnere. Aleksander Aamodt Kilde, som vant årets verdenscup etter at sesongens siste renn ble avlyst, trener hjemme hos foreldrene og er nettopp ferdig med sin karantene.

Hent inspirasjon fra alpinistenes trening i denne videoen:

#3 Sandvolleyball

To av Norges fremste OL-håp er sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum, som har vært sportens soleklare enere de to siste årene.

Nå er det usikkert om OL faktisk kommer til å gjennomføres, men Japans OL-minister uttalte på en pressekonferanse tirsdag at landet fremdeles planlegger et fullstendig OL i Tokyo.

Mol og Sørum er ikke i karantene, men skulle spilt turnering i Mexico i slutten av mars. Dit reiser de ikke.

Hjemme i Norge tyr også de til alternativ trening. Denne økta med Sørum kan passe for både toppidrettsutøvere og mosjonister:

#4 Bryting

En annen som håper på suksess i OL, er bryter Stig André Berge. I OL for fire år siden tok han bronse.

Stig-André Berge og de syv andre norske bryterne skulle ha deltatt i den europeiske OL-kvalifiseringen i Ungarn denne uken, må vente til midten av mai eller begynnelsen av juni før de eventuelt får muligheten til å ta seg til et eventuelt OL i Tokyo.

Berge deltok nylig i bryte-VM i Kasakhstan, hvor han røk ut mot en kineser i sin første kamp. Det var første av tre muligheter til å kvalifisere seg til OL.

Han er nå hjemme og har nå rigget seg til i garasjen, som også fungerer som et treningsrom. Slik ser det ut når han trener forsvar hjemme:

#5 Hopp og skiskyting

Skihopper Maren Lundby vant verdenscupen sammenlagt denne sesongen, og forteller at hun synes det er fint å trene alternativt nå som sesongen er over. Alternativ trening for henne er blant annet å ta seg en skitur.

Skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen sitter i karantene i Oslo, etter å ha gått verdenscuprenn i Nove Mesto og Kontiolahti de siste ukene. Han bor i blokk, og bruker blant annet trappene hjemme for å trene:

#6 Fotball

Fotballjentene har nettopp vært i Portugal og spilt Algarve-cup. Det førte til at hele landslaget måtte i karantene.

Caroline Graham Hansen, som til daglig spiller i spanske Barcelona, bruker hagen hjemme hos foreldrene i Norge som sin egen fotballbane.

