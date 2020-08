Vidar Örn Kjartansson returnerer til Vålerenga: – Jeg er veldig sulten

VALLE (VG) På en pressekonferanse fredag bekrefter Vålerenga at den gamle spisshelten Vidar Örn Kjartansson (30) returnerer til klubben.

Oppdatert nå nettopp

Etter flere dager med rykter og hint bekrefter Vålerenga og sportssjef Jørgen Ingebrigtsen at Vidar Örn Kjartansson gjør comeback i den blå drakta. Det på en pressekonferanse på Intility Arena fredag formiddag.

Han signerer en kontrakt ut 2023.

– Dette er flott. En perfekt følelse. Jeg lovet at jeg skulle komme tilbake en dag, og jeg kunne ikke vært gladere. Jeg kan bidra med mål, erfaring og vinnermentalitet, sier Kjartansson.

– Jeg har hatt noen tilbud, men jeg tenkte på familien. Jeg ville være nærmere Island og etter å ha hatt en samtale med Vålerenga tenkte jeg at det var et godt prosjekt på gang her, fortsetter han om valget.

Han forteller at det var interesse fra klubber både i og utenfor Skandinavia, også fra andre klubber han har spilt for tidligere.

– Er du den samme spilleren nå som da du var her i 2014?

– Nei. Jeg er lik, men jeg er har jobbet på ting jeg ikke var så god på som her. For eksempel kvaliteter utenfor boksen. Jeg synes jeg er en bedre spiller nå enn jeg var da jeg var her. Jeg er blitt mer enn en målscorer, svarer Kjartansson på VGs spørsmål.

På pressekonferansen holder han god avstand til pressekorpset da han egentlig er i fritidskarantene.

Islendingen landet på Gardemoen torsdag kveld, hvor både VG og flere Vålerenga-supportere var til stede. Han spilte for Oslo-klubben i 2014 og ble toppscorer i det som da het Tippeligaen med 25 mål på 29 kamper. Ingen har scoret flere siden. Se høydepunktene fra den sesongen her:

– Jeg er veldig sulten på å gjøre gode ting her, forteller Kjartansson på pressekonferansen.

– Jeg er veldig stolt over å kunne ta dere imot med Vidar ved min side. Prosessen har pågått en stund. Det ble etter hvert et bra teamarbeid i hele klubben som gjorde det mulig, sier sportssjef Ingebrigtsen.

I Kjartanssons drømmesesong foran mål endte Vålerenga på sjetteplass.

Siden han forlot Vålerenga til fordel for Jiangsu Sainty har 30-åringen spilt for Maccabi Tel Aviv, Rostov, Hammarby, Rubin Kazan og Yeni Malatyaspor. Da han forlot Vålerenga for fem år siden, hintet han om at han en dag ville komme tilbake.

– Så klart jeg jeg vil spille for Vålerenga i fremtiden. Jeg elsker den klubben, sa Kjartansson til VG i 2015.

Dette sa sportssjef Ingebrigtsen om Kjartansson-ryktene tidligere denne uken:

Publisert: 28.08.20 kl. 12:01 Oppdatert: 28.08.20 kl. 12:23

