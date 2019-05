GÅRSDAGEN OG MORGENDAGEN: Berit Kjøll etterfølger Tom Tvedt som idrettspresident. Her er de to etter valget på Lillehammer i helgen. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

PR-oppvask etter Berit Kjøll-kampanje

Ikke i Zynk: Som nestleder i Oslo idrettskrets jobbet Elisabeth Skarsbø Moen for Sven Mollekleiv som idrettspresident. Samtidig arbeidet kommunikasjonsbyrået hun er ansatt i for motkandidaten.

Zynk-rådgiveren liker dårlig at hun først søndag kveld, etter at idrettstinget var over, fikk vite at hennes egen kollega, Claus Sonberg, var engasjert for å hjelpe Kjøll.

– Jeg ble kjent med det av Claus da jeg kom tilbake fra tinget søndag kveld. I etterkant av dette har jeg tatt opp dilemmaene jeg ser med Zynks oppdrag opp mot min rolle som tillitsvalgt i Oslo idrettskrets internt, sier Skarsbø Moen til VG.

– Du fremstår ikke helt komfortabel med det som har skjedd?

– Det er åpenbare dilemmaer her, og det har vi en god dialog om i Zynk nå.

Som VG kunne fortelle i går, var det Norges Håndballforbund som betalte kommunikasjonsselskapet Zynk og Claus Sonberg, samt Kjell Inge Røkke-talsmann Rolf Nereng, i kampanjen for å få Berit Kjøll valgt.

Næringslivskvinnen vant presidentkampen mot Sven Mollekleiv med bare to stemmers margin, og er nå norsk idretts øverste valgte leder.

På spørsmål om Zynk bør si nei til kommersielle oppdrag på grunn av Skarsbø Moens verv på fritiden, svarer hun:

– Nei. Det kan man ikke si generelt.

– Men her burde man gjort det?

– Det er helt klart dilemmaer her. Det er det ikke tvil om. Jeg mener det er viktig at personer som har god samfunnskunnskap og kunnskap om god kommunikasjon, bruker denne også til det beste for frivilligheten. Vi som jobber i PR-bransjen har jo en slik kompetanse. Men spørsmålet kan også snus på – kan vi i PR-bransjen ha tillitsverv? sier Skarsbø Moen.

For ordens skyld: Skarsbø Moen jobbet i VG før hun begynte i kommunikasjonsselskapet Zynk for seks år siden.

VG vet at bruken av kommunikasjonsrådgivere for å få Berit Kjøll valgt vekker oppsikt, og blant enkelte irritasjon, i deler av Idretts-Norge.

Daglig leder i Zynk, Anniken Jebsen, understreker at selskapet bisto håndballforbundet med budskap, talepunkter, et utkast til en pressemelding og en kronikk. Claus Sonberg skal ha deltatt på fire møter, men Zynk har ifølge Jebsen aldri hatt kontakt med delegatene på idrettstinget, idretten eller mediene:

«Zynk håndterer ukentlig situasjoner der enkeltrådgivere eller team besitter fortrolig og konfidensiell informasjon som ikke deles med andre kolleger. Det kan være innsideinformasjon, informasjon som er underlagt konfidensialitetserklæringer eller annen fortrolig informasjon. For oss er dette en helt naturlig del av det å være rådgiver» skriver Jebsen i en e-post til VG.

Og:

«Det er selvsagt dilemmaer knyttet til at en arbeidsgiver jobber med saker der medarbeidere har et engasjement, men dette er problemstillinger vi håndterer fra sak til sak. Vi har gjort vurderinger omkring dette i denne saken underveis, og vi har nå en god og åpen dialog om saken internt» skriver hun.

ZYNK-RÅDGIVER: Elisabeth Skarsbø Moen har en fortid i VG. Foto: Hilde Mesics Kleven

Selv skal ikke Kjøll ha brukt penger på å få hjelp eller råd fra personer som Trygve Hegnar og Rolf Nereng, som VG omtalte tirsdag. Men Norges Håndballforbund betalte for bruken av Nereng og Zynk da Kjøll bestemte seg for å ta opp kampen mot Sven Mollekleiv og Tom Tvedt, selv om hun var vraket av valgkomiteen.

Håndballpresident Kåre Geir Lio opplyser til VG at han ikke har oversikt over hvor stor summen er ennå. Han omtaler likevel utgiften som beskjeden og «mer enn akseptabel».

– Kjøll ba om hjelp, og vi tok ansvar for den kandidaten vi fremmet. Mediehåndtering og kommunikasjon er egne fag som toppledere trenger bistand og trening ifra tid til annen. Berit Kjøll og håndballpresidenten tok ansvaret for kommunikasjonen med lederne i idretten og kontakten med mediene, sier Lio.

