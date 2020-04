BEST: Therese Johaug tok tre VM-gull i Seefeld i for. Her vinker hun til publikum under premieutdelingen etter 15-kilometeren. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Johaug forberedt på at neste sesong kan ryke

Therese Johaug (31) er forberedt på alt som kan følge av coronaviruset, og dunker på med to treningsøkter om dagen uansett hva som skjer.

Therese Johaug måtte trene for seg selv i to sesonger som følge av dopingutstengelsen. Den nye situasjonen med sosial distanse er ikke noe problem for 31-åringen.

Torsdag fastslo rennleder Pierre Mignerey i det internasjonale skiforbundet (FIS) at det ikke kommer til å bli en normal langrennssesong kommende vinter. Han fortalte at alle muligheter er på tegnebrettet, alt fra ingen skirenn til å skille kvinner og menn i en annerledes verdenscup.

Og den som kanskje har de beste forutsetningene for å takle den merkelige hverdagen vi plutselig befinner oss i er Johaug. Langrennsstjernens personlige trener Pål Gunnar Mikkelsplass peker på at Johaug har erfaring med usikkerhet.

– Det er veldig spesielle tider, men Therese har spisskompetanse på å trene i det usikre, sier Mikkelsplass til VG.

PERSONLIG TRENER: Pål Gunnar Mikkelsplass og Therese Johaug møtte pressen da dopingdommen var ferdigsonet i april 2018. Foto: DELEBEKK,BJORN S.

Nå skulle langrennsløperne nettopp avsluttet sesongen med NM del to i Lillehammer og deltatt i ulike turrenn. Alt er avlyst. Samlinger frem til sommeren er avlyst. Litt artige renn på tampen av sesongen erstattes med trening. Landslagsløperne må trene for seg selv, eller i små grupper.

Men Johaug har ingen problemer med motivasjonen. Hun trener to solide økter hver dag. Og det er ikke sikkert hun kommer til å slippe seg ned noe særlig når «ferien» kommer i månedsskiftet april-mai.

Johaug er så god at hun føler hun blir beskyldt for å ødelegge langrennssporten.

GRATULERER: Manager Jørn Ernst jublet med Therese Johaug etter VM-gullet på 10 kilometer klassisk i Seefeld for et år siden. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Manager Jørn Ernst mener ingen har bedre utgangspunkt for å takle denne tiden med coronatrusselen hengende over oss enn Johaug.

– Ingen er bedre rustet for dette enn Therese. Hun har vært gjennom det å gjøre ting på egenhånd før, sier Ernst.

Kan miste sin tredje sesong

For en uke siden ble det kjent at Johaug bodde på hytta på Sjusjøen sammen med lege-samboeren Nils Jakob Hoff. Han hadde fått tillatelse fra Lillehammer kommune siden han er i turnustjeneste ved et legekontor i Lillehammer, til tross for hytteforbudet. Men hytta på Sjusjøen ligger i Ringsaker kommune, og viste seg derfor å være ugyldig. Johaug forlot dermed hytta.

Hoff skrev i en e-post til VG at han nylig er operert og fikk hjelp av Johaug i hverdagen, slik at han kunne jobbe selv om han egentlig skulle vært sykmeldt.

Neste sesong starter ifølge den opprinnelige planen i Finland med minitour fredag 27. november. Rennsjef Mignerey sa til VG torsdag at det er viktig for ham at det blir noen skirenn kommende vinter, om det så bare blir to-tre verdenscuphelger.

– Det er viktig for motivasjonen til løperne, og det er viktig for TV-publikumet vårt, sa Mignerey.

Johaug har allerede forberedt seg mentalt på at kommende sesong kan bli avlyst.

– Det er jo ikke sikkert det blir noen sesong kommende vinter, men Therese er motivert som om det blir. Om en måned eller to så ser vi kanskje et klarere bilde. I verste fall så går enda en konkurranse fløyten for Therese, hennes tredje. Det er greit å ha tenkt den tanken, så korthuset ikke faller sammen i november, men at man forbereder seg på at det kan bli sånn, sier Mikkelsplass.

Johaug tjente desidert mest i premiepenger av alle langrennsløperne forrige sesong. Mikkelsplass sjekker treningsdagboken til verdens beste langrennsløper fire-fem ganger i uken, minst. Han syns det er artig lesing.

– Hun har masse erfaring med dette, og det kommer til nytte nå. Therese har erfaring med å sette seg mål for treningsarbeidet og være på hugget hele tiden uansett hvordan situasjonen er, sier Mikkelsplass.

– Langrennsløpere er heldige

Tidligere har spesielt Heidi Weng sagt at hun har hatt problemer med motivasjonen foran en ny sesong. Blant herreløperne tok Martin Johnsrud Sundby seg en ekstra lang pause før han satte i gang kjøret etter VM-gullet i Seefeld, da det var tungt å hente motivasjon. Landslagstrener Ole Morten Iversen forteller at alle landslagsløperne er i godt driv.

– Vi er i den litt heldige situasjonen at vi nettopp har avsluttet sesongen, det er 10–11 måneder til vi skal prestere på topp igjen, og vi driver en idrett der utøverne får trent det de skal både nå og frem til sesongstart, sier Iversen til VG.

Johaug vant verdenscupen sammenlagt. Hun vant Tour de Ski og Ski Tour 2020. Men på tremila i Holmenikollen ble nummer to bak Frida Karlsson:

Johaug var tilbake etter dopingsutestengelsen med tre VM-gull i Seefeld for et år siden. Langrennsekspert Åge Skistad mener langrennsløperne er heldige i coronasituasjonen med stengte treningssentre og sosial distanse.

– Langrennsløperne er dem som har det minst vanskelig. De behøver ikke å endre hverdagen sin. Det er en individuell idrett og de kan gjøre jobben, sier Skinstad.

Publisert: 10.04.20 kl. 13:39

