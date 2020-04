ANITDOPING-TOPP: Travis Tygart leder det amerikanske antidopingbyrået USADA. Her er han i Frankrike i 2013. Foto: François Mori / AP

USADA-sjef til VG: – Ingen tvil om at det er lettere å jukse nå

Se for deg idrettsutøvere som tester seg selv for doping, mens kontrollørene følger med på video. Det er en del av den nye corona-hverdagen til flere OL-håp i USA.

– Vi må fornyes og oppdage oss selv på nytt for å være relevante i tider som dette, sier sjefen for det amerikanske antidopingbyrået (USADA), Travis Tygart.

Han ble verdenskjent da han sto imot et voldsomt press og nedkjempet Lance Armstrong for snart åtte år siden. Det ga ham en plass på Time Magazines liste over verdens mest innflytelsesrike personer året etter.

Nå snakker han med VG på telefon fra USADAs hovedkvarter i Colorado Springs.

– Vi ville vært idioter om vi ikke tror noen forsøker å slå systemet. Når det er redusert testing, så dukker det opp en mulighet for dem som ønsker å jukse. Slikt kan oppdages i etterkant, når testingen normaliseres, eller av etterretningsfolkene våre – men det er ingen tvil om at det er lettere å jukse akkurat nå, sier Tygart.

– Du mener det er utøvere der ute som utnytter situasjonen i disse dager?

– Det må vi være forberedt på, selv om jeg ikke tror prosenttallet er stort.

Den pågående coronaepidemien har stoppet all dopingtesting i et land som Canada. I USA gjennomføres bare såkalt «kritisk testing».

Men i tillegg kommer altså nyvinningen, døpt «virtuell testing»: Utøvere som har sagt seg villig til å delta, mottar testutstyr i posten. Når de så kontaktes av dopingjegerne, så må de gjennomføre dopingtesten under et videomøte.

Måler urin-temperatur

Dopingjegerne kan følge blodprøvetagningen direkte. Urintester gjennomføres alene på toalettet, før temperaturen på urinen måles over video. Deretter forsegles testene og sendes til USADA i posten.

– Dette er en sjanse for rene utøvere til å vise at de ikke jukser. Hvor urettferdig hadde det ikke vært om vi ikke testet i det hele tatt, og så la folk stille spørsmål ved prestasjonene deres, sier Tygart til VG.

– Er det en troverdig test når folk går på toalettet og avgir urinprøve alene?

– Vi er skeptikere som alle andre, og vi har lagt ned en betydelig jobb for å sikre dette systemet: Utøverne viser oss blant annet badet på video, og vi tar tiden på dem mens de avgir urinprøven. Deretter kan vi måle temperaturen på urinen som er avgitt.

Tygart håper nyvinninger som virtuell testing kan vise seg å bli en av langtidseffektene av en ellers tragisk coronasituasjon som setter store deler av verden på vent.

OL-håp som Katie Ledecky (svømming), Allyson Felix (friidrett) og Emma Coburn (friidrett) er bare noen av dem som lar seg teste. Det er også en Tour de France-aktuell rytter som Will Barta på CCC-laget.

Vil ikke kritisere Tour-en

Det franske treukersrittet er utsatt et par måneder, i håp om at coronasituasjonen har bedret seg i Frankrike i høst. Samtidig er Travis Tygart klar på at et skikkelig testprogram i de siste seks månedene før et internasjonalt idrettsarrangement er avgjørende.

– Utøvere som vil ha et forsprang, må gjøre jobben (dope seg, journ.anm.) i løpet av disse seks månedene. Om du tar EPO et år før en konkurranse, er det ute av kroppen når konkurransen starter. Én måned før konkurransen er optimalt, da vil effekten fortsatt være der. Det er derfor 65 til 75 prosent av testene våre tas utenfor konkurranse. Det er viktig med et robust testregime i et halvår før en konkurranse, sier han.

– Sykkelsporten har en mørk historie og Tour de France er planlagt å starte om få måneder. Hva tenker du om det, i lys av det du nettopp sa?

– Fra et antidopingperspektiv er det ikke ideelt. Men sjansen for at noen vil dope seg kan ikke avgjøre når en idrett skal starte opp igjen. Vi trenger gode nyheter og inspirasjon. Dopingjegerne må handle etter den situasjonen som er gjeldende til enhver tid.

Antidoping Norge skaffet bobil

I kontorene til Antidoping Norge på Ullevaal stadion nikker kommunikasjonssjef Halvor Byfuglien anerkjennende til Tygarts tanker.

– Det er lettere å være skurk under coronakrisen, sier han til VG.

Antidoping Norge kastet seg likevel raskt rundt da pandemien kom: En bobil ble leid inn og benyttes nå for å teste utøvere på norsk jord. Planer for å overholde smittevern ble lagt, og bare i påsken ble det gjennomført over 30 tester på norsk jord.

Den neste måneden er det planlagt 150 tester av norske utøvere utenfor konkurranse. Det er ikke langt unna normaltallet før coronakrisen oppsto.

– Norske utøvere sier de er utrolig glad for at vi har fått på plass dette, slik at de kan si at de har vært del av et godt testregime den dagen de returnerer til internasjonale konkurranser, sier Byfuglien.

De positive erfaringene får Antidoping Norge til å vurdere et kjøp av bobilen, langtidsleie, samt leie av flere bobiler.

– Kommer det på denne måten noe positivt ut av en ellers sørgelig tid?

– Det er jeg helt sikker på. Vi må tenke nytt. Nå forseres et nytt samarbeidsprosjekt om såkalt «dried blood spot»-testing, samtidig som vi har gått til innleie av en bobil. På den forebyggende siden må vi trolig også være mer digitale enn tidligere, mener Byfuglien.

