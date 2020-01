IKKE TOPP: Sverre Lunde Pedersen (27) er fortsatt ikke i godt, gammelt slag. Men MR-bilder har ikke påvist hjernerystelse etter sykkeluhellet hans i september, og han tåler trening bedre nå enn før jul. Bildet er fra allround-VM i fjor, der han vant sølv sammenlagt. Foto: Sergei Belski / Reuters

Kvitt hodesmertene – men ikke i EM-toppform

Hodesmertene som tvang Sverre Lunde Pedersen (27) til å droppe verdenscupløp før jul, er borte. Men han sliter fortsatt med å restituere etter intensive treningsøkter.

Nå nettopp

Norges regjerende verdensmester er ifølge landslagstrener Bjarne Rykkje ikke i toppform foran distanse-EM i Heerenveen.

– Det kan ta litt tid før jeg blir vant til intensiv trening igjen. Jeg er bedre enn jeg var i høst, men har fortsatt noe å hente. Uansett er jeg lettet over at det ikke er noe galt med kroppen. Helsen er alltid viktigst. Jeg skal jo holde på en stund til, og ha et liv etter karrieren, sier Sverre Lunde Pedersen.

– Etter Nagano (verdenscup i midten av desember) har han ikke hatt hodepine, som han hadde før det. Han er ikke i toppform, men mer stabil enn han var, sier allroundsjef Bjarne Rykkje (44) foran EM-starten i Heerenveen fredag.

Norges lag EM enkeltdistanser Heerenveen 10.–12. januar Henrik Fagerli Rukke, Hol IL

Håvard Bøkko, Hol IL

Sindre Henriksen, Fana IL

Håvard Holmefjord Lorentzen, Fana IL

Sverre Lunde Pedersen, Fana IL

Hallgeir Engebråten, Nord-Odal IL

Bjørn Magnussen, Spk. Falken

Odin By Farstad, Spk. Falken

Kristian G. Ulekleiv, Gjøvik SK (reserve lagtempo) Ragne Wiklund, Aktiv SK

Ida Njåtun, Asker SK

Julie Nistad Samsonsen, Fana IL

Hege Bøkko, Hol IL

Sofie Karoline Haugen, Sandefjord SK

Sverre Lunde Pedersen bemerker, med tanke på hodepinen, at han ikke har gått konkurranseløp siden Nagano, og at han er «spent» foran 1500-meteren i Thialf fredag kveld.

Bjarne Rykkje forteller at en MR-undersøkelse og helsesjekkene i Oslo og Bergen før jul ikke avdekket «særlig alvorlige ting», som for eksempel hjernerystelse som følge av den dramatiske sykkelkrasjen Sverre Lunde Pedersen var involvert i Inzell i september i fjor. Rykkje tilføyer imidlertid at Sverre Lunde Pedersen, som vant VM-gull på 5000 meter i februar i fjor, ikke restituerer like godt etter intensive økter som han har pleid å gjøre.

– Hva slags form er du i nå?

– Da jeg gikk 5000 på 6.19 i Nagano, følte jeg meg sliten og slapp dagen før. Det har gått bedre dag for dag etter det. Jeg mangler fortsatt toppnivået og det er vanskelig å si om det holder til medalje. Men jeg føler at jeg har alt å vinne. Jeg er ikke favoritt, svarer Sverre Lunde Pedersen.

Han mener hans beste sjanse til topplassering i EM er på 5000-meteren lørdag.

– Slik det ser ut nå, kommer han til å gå 1500 meter (fredag), 5000 meter (lørdag) og lagtempo (søndag). Men vi må etter hver distanse se om han klarer å gå (neste løp). Vi må være forsiktige, påpeker Bjarne Rykkje – med tanke på Sverre Lunde Pedersens helse og VM på hjemmebane i månedsskiftet februar til mars.

Sverre Lunde Pedersen ble nummer tre i sammenlagt-EM utendørs i Collalbo for ett år siden. Denne gangen er EM et distansemesterskap, der OL-gullvinner Håvard Lorentzen – som ble nummer to sammenlagt i EM 2019 og tok sølvmedaljen i distanse-VM på 500 meter – i likhet med Sverre Lunde Pedersen bør være medaljekandidat.

Norges EM-lagleder Edel Therese Høiseth mener hun har sett en «Lorry» (Håvard Lorentzen) i fremgang, etter at han tidligere i sesongen har vært hemmet av smerter i hoften.

PS! Allan Dahl Johansson (21) er vraket til EM på grunn av svake prestasjoner under Norgescup-løp nummer fem på Hamar i julen.

Publisert: 10.01.20 kl. 19:07

Mer om

Flere artikler