STORHETSTID: Lamine Diack (t.v.) mens han fortsatt var på høyde som president for Det internasjonale friidrettsforbundet. Her er senegaleseren avbildet sammen med verdens raskeste mann Usain Bolt på Bahamas i 2015. Foto: STREETER LECKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Korrupsjonssak mot friidrettspresident Diack utsatt i siste øyeblikk

Lamine Diack skal som president for Det internasjonale friidrettsforbundet ifølge påtalemyndigheten i Frankrike ha stått bak korrupsjon, hvitvasking og underslag i stor stil. Rettssaken mot Sebastian Coes forgjenger skulle startet mandag – men ble brått utsatt samme dag.

Nå nettopp

Ifølge nyhetsbyrået AFP kan saken nå tidligst komme opp igjen i juni, melder NTB mandag ettermiddag. Årsaken er at aktoratet mottok tre tykke bunker med bevismateriale bare timer før saken skulle starte i Paris.

Det var satt av tre dager til saken, ifølge Inside The Games.

Britiske The Guardian og BBC er blant mediene som har fulgt saken mot den mangeårige friidrettspresidenten tett, og som har fått tilgang til tiltalepunktene mot senegalesiske Lamine Diack (86).

Afrikaneren ledet IAAF, som nylig byttet navn til World Athletics, ledet Det internasjonale friidrettsforbundet fra 1999 til 2015, da Storbritannias tidligere mellomdistansestjerne og Bislett-helt Sebastian Coe ble valgt til president.

Franske økokrim har etterforsket Lamine Diack og fem andre IAAF-topper, blant andre Lamine Diacks sønn Papa Massata Diack og IAAFs tidligere antidopingsjef Gabriel Dollé. Alle nekter for å ha gjort noe ulovlig, men påstandene som tiltalene bygger på er mildt sagt kraftig kost.

GODE BUSSER: Sebastian Coe slo Sergej Bubka da IAAF valgte president etter Lamine Diack (t.v.) i Beijing i august 2015 (bildet). Foto: GREG BAKER / AFP

Lamine Diack, tidligere borgermester i Dakar, skal ha ledet en «svært effektiv» operasjon kalt «full beskyttelse». Den skal ha gått ut på å skjule og underslå positive dopingprøver knyttet til russiske utøvere. Prisen for å feie juksingen under teppet skal ha vært mellom en million og seks millioner kroner.

Ifølge BBC har franske myndigheter bevis for at Lamine Diack skal ha tilegnet seg over 30 millioner kroner gjennom lyssky virksomhet, som skal ha direkte tilknytning til den store russiske dopingskandalen avdekket i kjølvannet av Sotsji-OL 2014.

Lamine Diack risikerer opp til 10 år i fengsel. Han har sittet i husarrest i Paris siden november 2015, tre måneder etter at han gikk av som president i forbindelse med friidretts-VM i Beijing.

Hele 23 russiske utøvere skal ha vært involvert. Blant andre Lilya Shobukhova. For fem år siden hevdet den tyske TV-kanalen ARD at hun hadde betalt rundt fem millioner til sentralt plasserte IAAF-medlemmer for «forsinke» en sak som omhandlet hennes blodpass – slik at hun kunne løpe maraton i London-OL 2012 (hun brøt).

Den franske påtalemyndigheten hevder at denne saken kun var toppen av et isfjell.

En del av Lamine Diacks «opplegg» var angivelig – ved hjelp av friidretts-korrupsjon og russiske bestikkelser – å sørge for at Senegals avgående president i 2012, Abdoulaye Wade, ikke skulle bli gjenvalgt. Til det formålet trengte Lamine Diack cirka 13 millioner kroner.

Via sin advokat uttaler 86 år gamle Lamine Diack, som hoppet lengde for kolonimakten Frankrike for 60 år siden, at han vil vente til under rettssaken med å kommentere påstandene om hans «storstilte og effektive kriminelle organisasjon».

Nå vil det i heldigste fall skje om et halvt år.

Økokrim i Frankrike skal også ifølge BBC ha etterforsket påstander om at tidligere IOC-medlem Lamine Diack skal ha mottatt penger for å påvirke flere avstemninger om internasjonale mesterskap. Blant andre OL i Rio de Janeiro 2016 og Tokyo kommende sommer.

Ps! Det er ventet at bare tre – Lamine Diack, Gabriel Dollé og Dollés juridiske rådgiver Habib Cissé – vil møte i retten i Paris.

Publisert: 13.01.20 kl. 16:00

