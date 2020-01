HELT: Hakan Sükür ble nasjonalhelt da Tyrkia her tok VM-bronse i Sør-Korea, 2002. Nå er situasjonen en helt annen. Foto: Vincent Yu / TT NYHETSBYRÅN

Fotballstjernen snakker ut om livet i politisk eksil – kjører taxi i USA

Den tidligere fotballstjernen Hakan Sükür (48) har gått fra å være nasjonalhelt i Tyrkia til å leve på flukt.

For mindre enn 10 minutter siden

– Erdogan har tatt alt fra meg, sier Hakan Sükür i et intervju med Welt am Sonntag, gjengitt av svenske Aftonbladet og BBC.

Han ble kalt «Kongen» i Tyrkia da laget tok VM-bronse i 2002. Nå er situasjonen en helt annen for mannen som har scoret flest landslagsmål (51) for landet. Han scoret 217 mål for klubblaget Galatasaray Etter VM-bronsen fikk den tidligere landslagskapteinen hedersmedalje av president Recep Tayyip Erdogan.

– Om jeg aldri hadde satt min fot i parlamentet, hadde jeg aldri forstått hvordan Tyrkia styres, sier han nå - 18 år etter VM-bragden.

For da han la opp i 2011 ble Sükür en del av det tyrkiske parlamentet, som medlem i AKP - det største partiet i Tyrkia og Erdogans parti. Partiet beskriver seg selv som sentrum-høyre og konservativt.

I EKSIL: Hakan Sükür lever nå i USA. Her fra et intervju i Monte Carlo 2014. Foto: Valerio Pennicino / Getty Images Europe

Welt am Sonntag skriver at det ikke tok lang tid før Sükür ble kritisk til ledelsen og nåværende president Erdogan. I desember fikk han nok og forlot partiet i protest. Det etter korrupsjonsanklagelser mot Erdogan.

Han ble en kjent tilhenger av Fethullah Gülen, som over tid er blitt en uttalt fiende av presidenten.

Hakan Sükürs fotballkarriere 1987–1990: Sakaryaspor

1990–1992: Bursaspor

1992–1995: Galatasaray

1995: Torino

1995–2000: Galatasaray

2000–2002: Inter Milan

2002: Parma

2002–2003: Blackburn Rovers

2003–2008: Galatasaray

– Min kones butikk ble angrepet med stener og barna mine ble trakassert på gaten. Så fort jeg åpnet munnen ble jeg truet, hevder Sükür i intervjuet med den tyske avisen.

Han ble i februar 2016 anklaget for å offentlig ha fornærmet presidenten og sønnen hans i sosiale medier. Samme år ble han tiltalt for sine forbindelser til Gülen-bevegelsen. Da hadde han allerede rømt til USA. Der lever han i politisk eksil som taxisjåfør i Washington. I perioder får han politibeskyttelse, ifølge den tyske avisen.

DEN GANG DA: Hakan Sükür sammen med Ronaldo under semifinalen mot Brasil i 2002. Tyrkia tapte VM-semifinalen i Sør-Korea. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

– Alle som har en slags kobling til meg har finansielle problemer. Erdogan har tatt fra meg alt. Min rett til frihet, min ytringsfrihet, rett til å jobbe og muligheten til å tjene penger i Tyrkia. Jeg har ikke en gang råd til å beholde eiendommene mine, for alle potensielle leietagere trues. Jeg ender på bunn når jeg ikke kan tjene ett øre, forteller den tidligere fotballspilleren.

Sükür forteller at det var uaktuelt å bli i landet, men gir likevel ikke opp.

– Jeg elsker flagget vårt, vårt land. Jeg er imot feil politikk, en innstilling som får oss til å distansere oss fra vesten og politikere som kjenner seg fanget fordi de har begått mange brudd og nå er redde for alle som minner dem på det, hevder han.

Sükür spilte store deler av karrieren i toppklubben Galatasaray. Slik så det ut da Martin Linnes ble cupmester for samme klubb i 2016:

Publisert: 15.01.20 kl. 13:04

