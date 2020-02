ADVOKAT-HJELP: Henning Solberg (i midten) sammen med sin advokat Hans Kristian Skarpholt, da saken var oppe i tingretten i Mysen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Lagmannsretten krever ny konkurssak mot Henning Solberg

Lagmannsretten slakter frifinnelsen i konkurssaken mot Henning Solberg i tingretten. Nå krever de ny konkurssak og åpner for at han er konkurs.

Nå nettopp

Det er Finansavisen som skriver dette i sin lørdagsutgave.

Henning Solberg stiller seg uforstående til en mulig konkurs:

– Jeg har satt av fire millioner kroner på en klientkonto. Hvordan skal jeg kunne bli slått konkurs da? Dette er en ikke-sak for meg, sier han til VG.

Konkurssaken mot Solberg i Heggen og Frøland tingrett i november endte med frifinnelse for den kjente rallykjøreren.

Men ifølge Finansavisen konkluderer Borgarting lagmannsrett med at tingretten ikke gjorde jobben sin da de så gjennom fingrene med at Henning Solberg ikke ga klare svar om formue, gjeld og inntekter. De mener at Heggen og Frøland tingrett stolte blindt på påstandene fra Solbergs advokat.

Borgarting mener at Heggen og Frølands begrunnelse for «frifinnelse» fremstår som mangelfull. De skriver at tingretten ikke har angitt hvilken eiendomsverdi eller inntekt den har lagt til grunn, men det antas at de bare har lagt til grunn Solbergs forklaring.

RALLYDUO: Henning Solberg og Mads Østberg under fjorårets rally-NM. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Bakgrunnen for saken er følgende: Den tidligere forretningspartneren Ramiz Safdar begjærte Solberg konkurs. Safdar mente i konkursbegjæringen at rally-kjendisen skyldte ham 11,5 millioner. Men dette ble redusert til 2,5 millioner av retten. Heggen og Frøland tingrett bestemte den 12. november at Solberg ikke var konkurs.

Henning Solbergs advokat, Hans Kristian Skarpholt, «tar til etterretning» at lagmannsretten krever mer dokumentasjon fra hans klient. Advokaten svarer slik når VG spør om kommentar til lagmannsrettens konklusjon:

– Lagmannsretten har fastslått at Safdars krav mot vår klient kun er 2,5 millioner, ikke 11,5 millioner, slik Safdar gjorde gjeldende i konkursbegjæringen. I tillegg registrerer vi at heller ikke lagmannsretten har gitt Safdar medhold i hans påstand om at det skal åpnes konkurs hos vår klient.

– Vi tar til etterretning at lagmannsretten har gitt uttrykk for at det kreves mer dokumentasjon i saken. Lagmannsretten er åpen for at han er likvid. I en slik situasjon er han ikke insolvent, og det skal ikke åpnes konkurs, fastslår Skarpholt.

Henning Solberg sier altså at han har satt av fire millioner kroner på en konto.

– De får kreve inn dette på en ordentlig måte, ikke prøve å slå folk konkurs for moro skyld, sier han.

– Nå har både tingretten og lagmannsretten fastslått at det handler om 2,5 millioner. Jeg registrerer at det nå er tilbake til start i tingretten, sier Solberg til VG.

Håkon Juell Hassel i advokatfirmaet Elden har ikke besvart VGs henvendelse, men til Finansavisen sier han:

– Jeg aksepterer ikke nytt rettsmøte en gang til uten at dokumentasjon er på plass. Rett og slett. Nå skal formuessituasjonen og den økonomiske stillingen belyses.

Advokaten vil ha svar på inntekter, gjeld og formue til Henning Solberg.

Finansavisen har tidligere skrevet at gjelden kan være på så mye som 100 millioner kroner. Solberg selv benekter dette til VG.

Morten Østberg skal være hans største kreditor. Østberg - som også er kjent i rallymiljøet - har overtatt Solbergs aksjer i DekkNor som en del av en løsning på denne gjelden.

Publisert: 21.02.20 kl. 23:36

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser