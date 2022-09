VANT: Birgit Skarstein er verdensmester.

Skarstein ble verdensmester: Helt suveren

Birgit Skarstein (33) er verdensmester i roing for fjerde gang i singelsculler PR1. Hun var i en egen klasse på 2000 meter.

Skarstein ble verdensmester i singelsculler para i 2019, 2018 og 2017. På vannet i Racice i Tsjekkia var hun best igjen. 33-åringen vant med tiden 10,07.58 minutter, over fem sekunder foran nummer to.

– Jeg er så utrolig lykkelig, sa hun til NRK etter triumfen.

Nathalie Benoit fra Frankrike tok sølv, mens Anna Sheremet fra Ukraina ble nummer tre.

Klokken 13.49 hang gullmedaljen rundt halsen på Skarstein som også fikk en liten bamse. Den norske gullvinneren tok av capsen da det norske flagget ble heiset til «Ja, vi elsker».

Skarstein har totalt fem VM-titler i roing, hun har også en tittel fra klassen ASW1 fra 2014.

33-åringen har vunnet alt i roing, og søndag ettermiddag var hun best igjen. Trønderen er ubeseiret siden paralympics i 2016. Da ble hun nummer fire.

Det var jevnt i starten, men Starstein i bane 4 kom hun godt i gang. Men mot slutten gled hun fra de andre på vannet med en enorm styrke. Og seieren ble fullstendig knock out.

På grunn av få deltakere ble det ikke kjørt noen B-finale i paraklassen for kvinner.

Skarstein ble europamester tidligere i år.