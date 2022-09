SYKEHUSET: Marcus Laursen hadde aldri trodd at skaden han fikk på lørdag skulle føre til operasjon og et lengre sykehusopphold.

Skrekkskade etter lårhøne: − Jeg fikk sjokk

Brodd-spiller Marcus Laursen (21) trodde han hadde fått en alminnelig lårhøne, men da låret nesten tredoblet seg i størrelse skjønte han at han måtte på sykehuset.

Marcus Laursen ligger nå på Universitetssykehuset i Stavanger. Skaden førte til at han måtte skjære opp låret for å lette på trykket.

– Jeg fikk sjokk. Jeg har alltid fryktet operasjoner litt. Når jeg ser operasjoner på TV synes jeg det er ekkelt. Jeg hørte at de skulle kutte, men det ble større enn jeg trodde, sier Laursen til VG.

Advarsel: Et bilde av den grusomme lårskaden ligger lenger nede i saken.

På lørdag kjørte Brodd til Bergen for å spille mot Bjarg i tredjedivisjon i fotball. Brodd vant 2–1, men mot slutten av kampen havnet Laursen i en duell med en Bjarg-spiller. Selv om det smalt godt var det ingen som forventet at det skulle utvikle seg til å bli en skrekkskade. For det var jo bare en lårhøne. Kneet til Bjarg-spilleren gikk inn i låret til 21-åringen.

UTE RESTEN AV SESONGEN: Brodd-spiller Marcus Laursen måtte opereres etter en voldsom lårhøne.

– Det første jeg tenkte var at det her kommer til å gå fint. Det gjorde vondt, men en lårhøne løper man av seg, sier Laursen.

Laursen klarte ikke å fullføre kampen, men han var med på lagfesten da de kom hjem til Stavanger. Smertene i låret ble bare verre og verre og han bestemte seg for å dra hjem tidlig.

– Det gjorde bare så sinnssykt vondt. Det stoppet aldri å hovne opp, sier han.

Klokken ett på natten lå han i sengen. Smertene gjorde at han ikke fikk sove. Han kikket på nytt ned på låret. Høyrelåret var nå godt over dobbelt størrelse av venstrelåret.

– Da bestemte jeg meg for å ringe mamma. Hun kom og kjørte meg til legevakten, sier Laursen.

Der ble det raskt besluttet at han måtte videre til Stavanger universitetssjukehus. Klokken fem på morgenen ble han operert. De måtte fjerne masse blod fra låret, for å lette på hevelsen.

SKREKKSKADE: Marcus Laursen måtte tømme låret for blod etter fotballskade.

Lars Engebregtsen er spesialist i ortopedisk kirurgi, overlege, professor og gruppeleder for idrettsskadeforskning. Han har tidligere vært sjeflege for fotballandslaget. VG har vist ham bildet av det åpne låret til Laursen.

– Trolig et stumpe traume som har gitt en stor blødning inne i låret som gjør at sirkulasjonen til legg og fot blir dårlig, derfor må blodansamlingen fjernes for å lette på trykket. Såret lukkes etter to til tre dager, sier Engebregtsen til VG.

Ali Kilinc er hovedtrener for Brodd. Han skjønte svært lite da han fikk beskjed klokken seks på morgenen at Laursen var blitt operert.

EKSPERT: Lars Engebretsen.

– Jeg skjønte egentlig ingenting. Det siste jeg så fra ham var jo at han gikk og haltet litt rundt, men jeg tenkte jo aldri at det var så alvorlig, sier Kilinc til VG.

– Du får et sjokk når du får den meldingen. Hva er det her? Det er rett på telefonen og spørre hvordan det går med han, legger han til.

Brodd ligger på annenplass i tredjedivisjon og kjemper dermed om opprykk.

– Det viktigste er at han blir frisk og at det går bra videre, så får vi prøve å vinne de siste fire kampene i sesongen for ham, sier Kilinc.

De resterende kampene denne sesongen blir uten Laursen på banen.

– En lege sa at det kunne ta noen uker før jeg kan gå normalt igjen, sier Laursen.

Hva som hadde skjedd om han ikke hadde blitt operert er han usikker på.

– Jeg har fått litt ulike beskjeder om det, men den ene sykepleieren sa det kunne være at jeg måtte amputere om jeg ikke hadde kommet meg til sykehuset, sier Laursen.

– Er det tilfelle at en slik skade kan føre til amputasjon?

– Teoretisk ja, men i praksis svært sjelden, jeg har ikke sett det, svarer Engebretsen til VG.