Casper Ruud blir sentral i Netflix-serie

Når strømmegiganten Netflix snart slipper oppfølgeren til megasuksessen Drive to Survive, vil Casper Ruud få en fremtredende rolle. Her skal han blant annet fortelle sin historie av hva som skjedde i French Open.

Det bekrefter Netflix' pressekontakt i Norge overfor VG. Det norske tennisesset fra Snarøya utenfor Oslo vil være en stor del av episode 5.

Totalt vil serien inneholde ti episoder. De første fem slippes 13. januar, mens de siste fem slippes i juni 2023.

Onsdag klokken 16.30 annonserte strømmegiganten teaseren til den nye Netflix-serien Break Point. Skaperne bak den kommende tennisserien, er de samme som har stått bak Netflix' megasuksess «Drive to Survive».

Innspillingen av serien har foregått gjennom 2022. Et år som har vært innholdsrikt for nordmannen både på og utenfor banen.

To Grand Slam-finaler, finaletap i ATP-finalene og dramaet i French Open-kvartfinalen mot Holger Rune er nok det mange husker best.

Til helgen spiller Casper Ruud Mubadala-mesterskapet.

FÅR MAN NYE DETALJER? Mange håper den kommende Netflix-serien vil avsløre hva som faktisk skjedde bak lukkede dører etter French Open-kvartfinalen mellom Ruud og danske Holger Rune.

Hva med Rune-dramaet?

Etter det VG forstår vil Ruud fortelle sin historie om hva som skjedde under årets French Open. Hva dette innebærer er fortsatt uklart.

Flere seere håper nok at kameraene fra innsiden av garderoben skal avsløre detaljer rundt det sagnomsuste dramaet som oppsto etter French Open-kvartfinalen mot danske Holger Rune tidligere i år.

Etter at Ruud slo Rune 3–1 gikk nordmannen ut og sa at kanskje det var «på tide å vokse opp» for dansken. Det Ruud siktet til var Runes utallige rop og skrik underveis i kampen, en type oppførsel som ikke er populær i gentlemanssporten tennis.

Etter Ruuds uttalelse oppsto en ordkrig mellom Team Ruud og Team Rune, men siden har nordmannen og dansken skværet opp.