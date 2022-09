1 / 2 forrige neste fullskjerm

Hegerberg haltet av banen med skade da Norge sikret VM-billett i Riises debut

(Belgia – Norge 0–1) Først en kanon fra Tuva Hansen (25), så en smell for Ada Hegerberg (27). Hege Riises første landskamp som sjef ga oppturer, nedturer – og VM-billett.

Brann-kapteinens lekre langskudd til 1–0, der hun rappet ballen foran en søvnig belgier og avanserte før hun klinket til fra 18 meter, var nok til å sende Norge til VM i Australia og New Zealand neste år.

– Ganske greit mål! Jeg er ganske fornøyd med første landslagsmål. Jeg skulle rett til benken og feire med alle, stråler matchvinneren overfor NRK umiddelbart etter kampslutt.

– Det føles veldig godt. Det er forsvarsspill, oppofring, vinne dueller, bruke tid. Vi står med hjertet langt utenpå, vi gjennomfører og vi vinner, oppsummerer Norges ferske landslagssjef overfor NRK.

Bare minutter senere gikk lagets store stjerne og ferske visekaptein Ada Hegerberg i bakken og hadde tydelig vondt etter å ha fått et spark i benet i en duell med Amber Tysiak. Etter å ha blitt sjekket av det medisinske teamet ble byttetegnet gjort – og storscoreren fra Lyon haltet av banen med en ispose på venstreankelen.

Riise hadde i NRK-intervjuet rett etter kampslutt ikke status på skadeomfanget.

– Jeg håper det ikke er alvorlig, melder Riise.

Ellers gikk det Norges vei i landslagssjef Hege Riises sjefdebut. Belgia var riktignok nærmest scoring i 1. omgang, men i sin andre landskamp spilte Brann-keeper Aurora Mikalsen som en plasseringssikker veteran:

Hun stoppet alle forsøkene som kom fra Belgia-kaptein Tessa Wullaert og var nede og parerte da Marie Minnaert hadde omgangens klart største sjanse bare sekunder før pause.

Norge prioriterte balanse og hadde noen få farligheter og én skikkelig sjanse: Da Frida Maanum stjal ballen fra tidligere LSK Kvinner-spiller Justine Vanhaevermaet, feide inn i feltet og forgjeves prøvde å skru ballen i lengste.

Riises lag tok mer kommando over oppgjøret i starten av 2. omgang og fikk ledermålet da venstreback Hansen handlet smart og raskt før scoringen. Etter Hegerbergs skade tok Belgia over igjen, og at de ikke utlignet med få minutter igjen var et mysterium selv Hercule Poirot ville slitt med å løse:

Først reddet Maren Mjelde reddet på mållinjen, mens returen ble banket i tverrliggeren. De øvrige forsøkene ballene ble bokset vekk av Mikalsen.

– Hun sto som en bauta bak der. Er god med føttene, hun spiller av press, og de gangene de har en stor mulighet, redder hun med største selvfølgelighet, attesterer Hege Riise om Brann-keeperen.

Dermed kunne Norge juble for VM-billett for niende gang av ni mulige. Den var allerede godt nede i lommen etter at Riise-forgjenger Martin Sjögren hadde ledet Norge til seks seirer og en uavgjort på de syv første matchene. Deriblant 4–0 over samme motstander i hjemmekampen.

VM-kvalifiseringen avsluttes med en sjarmøretappe mot Albania på Ullevaal tirsdag.