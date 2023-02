Hovland «tvinges» til å spille: − Ikke glad i å bli fortalt hva jeg skal gjøre

PHOENIX (VG) Han skulle helst valgt selv, men PGA har gjort det «umulig» for Viktor Hovland å droppe enkelte turneringer. Det gjør ham irritert.

– Det er en prinsippsak, sier Hovland til VG.

Turneringen kalles gjerne «The Greatest Show on Grass» eller «The People’s Open» «The People’s Open»Turneringen har fått navnet på grunn av de tusenvis av tilskuerne som møter opp og lager liv, spesielt på Hull 16 som har tilskuerplass til 17.000. og Viktor Hovland er klar for å slå fra seg torsdag kl. 20:55 norsk tid – men han liker dårlig at han blir beordret til å spille her i Phoenix Open denne uken.

Det er bare dager siden han slo sitt siste slag i AT&T Pebble Beach Pro-Am i California.

– Føler du deg tvunget til å spille her denne uken?

– Jeg har jo lyst til å spille de beste turneringene, og dette er en av de beste turneringene. Et av de største feltene, med mange poeng og mye premiepenger. Jeg har jo lyst til å spille her, men det er en tendens til at man blir fortalt hvor man skal møte opp... Jeg er ikke så glad i å bli fortalt hva jeg skal gjøre, sier Hovland.

Helst skulle nordmannen slappet av en uke, men Phoenix Open er en såkalt «forhøyet» PGA-turnering. Å ikke møte opp vil bety det samme som å vinke farvel til millioner av premiepenger.

POPULÆR: Viktor Hovland øker stadig i popularitet blant golffansen. Onsdag var det mange som ville ha en bit av nordmannen mens han spilte sin generalprøve til Phoenix Open – også den nasjonale radiostasjonen Sirius XM.

Et dokument Associated Press har fått tilgang til sier at for å få utbetalt hele PIP-summen PIP-summenPlayer Impact Program. Viktor Hovland kom på 20. plass og sikret seg dermed 20 millioner kroner. Kun 25 % utbetales med en gang. fra 2022 må spillerne delta i 15 turneringer på PGA-touren i 2023, hvorav 12 må være «forhøyet turnering». Phoenix Open er en slik turnering.

– Det er helt greit at man skal ofre litt her og der for alles beste, men jeg vet ikke helt om det har blitt gjort riktig, sier Hovland.

Golfstjernen Rory McIlroy uttalte i fjor at samtlige toppspillere som deltok i et hemmelig spillermøte i august 2022 var enige om dette var veien å gå.

Hovland var med på det møtet.

– Jeg ønsker ikke å si alt for mye om det som ble diskutert der, men jeg tror ikke alle sammen er enige i det vi gjør nå. Det er en prosess som går. Dette er ikke sluttproduktet, så vi får se hva som skjer i fremtiden.

LEDESTJERNE: Rory McIlroy roser PGA-endringene. Han er også på plass i Phoenix denne uken. Kun én av de 24 beste spillerne i verden står over – takket være PGAs nye system.

Hovland uttalte seg først om problematikken i Eurosport-podkasten «FORE!» før jul. Der åpnet han for at han kom til å «drite i» PGA-kravene.

Tidligere i januar valgte han å droppe Farmer’s Insurance-turneringen i Torrey Pines Torrey PinesGolfbane nær San Diego, California i USA..

– Jeg hadde planlagt å spille, men i siste liten trengte jeg bare en uke til for å trene litt til og slappe av, sier han.

Nå handler det om å prestere på TPC Scottsdale TPC ScottsdaleTPC Scottsdale er en turnering i Arizona. Banen turneringen spilles på bærer samme navn. denne helgen. Hovland har havnet i trøbbel her før, men tror han har funnet ut av det nå.

– Jeg har slitt her de to gangene jeg har spilt, i fjor bommet jeg mye mot venstre, og på denne banen er en venstremiss tung. Jeg føler ikke den feilen er der lenger, og at jeg har verktøy som gjør det lettere for meg å prestere denne uken, sier han.

Onsdag var han litt uheldig da han leverte frasen «det er et komplett shitshow her» til de drøyt 15.000 som hadde møtt opp på hull 16 for å se treningsrunden:

Speakeren måtte beklage språkbruken – men publikum tok det med latter og Hovland fikk et jubelbrøl da han slo seg inn på green på utslaget.

– Det blir jo bare villere og villere herfra. Spesielt om man slår en skikkelig nærme, eller en hole-in-one eller noe...

Turneringen starter torsdag og du kan se Phoenix Open på Eurosport og Discovery+.