FIKK SITT TREDJE STORMESTERNAPP: Kristian Stuvik Holm under VM i lynsjakk 2021.

Stormester med sterke beskyldninger: Mener NM-vinners parti vekker mistanke

I sommer tok Norgesmester Kristian Stuvik Holm (24) en overbevisende og viktig seier mot den tsjekkiske stormesteren Vojtěch Plát (28). Nå vekker måten seieren kom på mistanke i sjakk-miljøet.

Den norske stormesteren Rune Djurhuus skrev søndag en detaljert tråd på Twitter der han går gjennom hvordan tsjekkeren taper – og hevder det er en logisk forklaring: Plat ønsket å tape.

I første runde av Benasque Open i juli var Plat overlegen mot langt svakere Andres Vera Jimenez. Tsjekkeren vant overbevisende med hvite brikker.

I tiende og siste runde av samme turnering, møttes Plat og Stuvik Holm. Denne gangen var det nordmannen som vant lett med hvite brikker, etter 19 trekk.

De elleve første trekkene fra begge spillerne i begge ovennevnte partier var helt identiske, påpeker Djurhuus.

Stuvik Holm spilte akkurat samme åpning i 10. runde som Plat gjorde i 1. runde, og Plat gjentok akkurat de samme kjempeblemmene i 10. runde som Jimenez hadde gjort mot ham i første runde.

Etter de første elleve trekkene i begge partier står hvit klart til vinst, 2,35 bonder over, ifølge datamaskinberegningene. Djurhuus synes det er mistenkelig at Plat går i de samme fellene som motstanderen hans hadde falt for noen dager tidligere.

– For en sjakkspiller er det åpenbart at det har skjedd noe veldig rart. Min holdning er at dette bør opp i dagen istedenfor at dette er noe «alle» vet om, men ingen sier noe. Derfor skrev jeg om dette på Twitter, forteller stormester Djurhuus og legger til:

– Jeg påpeker bare fakta, uten at jeg slår fast noe. Jeg synes fakta taler for seg, sier han.

– Har du varslet sjakkforbundet om mistanken?

– Nei, jeg er er ganske sikker på at forbundet ser den tråden, og de kan selv vurdere om de ønsker å gå videre med det.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae er en av flere som har delt meldingene til Djurhuus.

– Djurhuus er en sentral person i norsk sjakk gjennom 30 år. Han har vært sjakkspaltist i Aftenposten og er europamester for juniorer. Når han finner grunn til å komme med dette, så er det av nyhetens interesse. Det som kommer frem er noe som bør undersøkes videre, sier Bae.

– Det er oppsiktsvekkende at Plat tilsynelatende går i samme fella som motstanderen gjorde tidligere i turneringen. Det er ikke nok til å fatte en konklusjon, og det gjør ikke Djurhuus heller, men det er en uvanlig hendelse, sier Bae.

Etter det VG får opplyst skal Plat ha bedt om kontaktinfo til Stuvik Holm kvelden før partiet skulle spilles. Det har ikke lyktes VG å få bekreftet om en dialog eller et møte faktisk fant sted.

– Jeg forholder meg kun til Norges Sjakkforbund i denne saken. Har derfor ingen ytterligere kommentar, skriver Stuvik Holm til VG.

Han har ikke besvart spørsmål knyttet til hverken partiet eller kontakten med Plat. Plat har ikke besvart VGs henvendelser per telefon, e-post eller sosiale medier.

I 2019 ble han suspendert i tre måneder av det tsjekkiske forbundet for å ha diskutert fiksing av et parti med en venn på Facebook.

VG har spurt generalsekretær Kristine Marie Ganz i Sjakkforbundet om det er igangsatt granskning av Stuvik Holm. Hun svarer på generelt grunnlag at forbundet ikke kan svare på om det er opprettet sak eller ikke på enkeltspillere. Leder i forbundets reglementsutvalg, som behandler regelbrudd i norsk sjakk, Otto Milvang henviser til Ganz for en uttalelse.

Torstein Bae mener Sjakkforbundet må se nærmere på saken.

– Det er en ny sak som har dukket opp, og det er naturlig at sjakkforbundet ser på det. Det bør også gjøres for Stuvik Holms del, slik at han har mulighet til å renvaske seg, sier han.

Partiet var ikke ubetydelig for Stuvik Holm. 24-åringen hadde før turneringen to av tre såkalte «napp», som er blant kriteriene for å få tittelen stormester. Det andre av disse nappene fikk han da han ble norgesmester i 2021.

Selv om stormestertittelen er gått inflasjon i siden den ble innført, er det fortsatt en prestisjetung tittel.

Stuvik Holm sikret sitt tredje og siste napp med seieren over Plat. Dermed trenger han nå «kun» å komme opp i 2500 i rating (nåværende: 2482) for å erverve tittelen.

Partiet er blitt heftig diskutert i sjakkmiljøet de siste dagene, også før Djurhuus’ Twitter-tråd.

