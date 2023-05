Vålerengas Karina Sævik pådro seg en skade og måtte hinke av banen.

Toppscorer Sævik scoret to mot LSK – så skrek hun av smerte

(Vålerenga - LSK Kvinner 4–1) Karina Sævik fortsatte storformen med to nye mål, men Toppseriens toppscorer og Vålerenga fikk et skår i gleden.

NTB

Etter to scoringer og en prestasjon verdig prisen som banens beste så Karina Sævik ut til å få en verst tenkelig avslutning på kampen mot LSK.

Kvarteret før slutt gikk Sævik ned med det som så ut som et kraftig overtråkk, samtidig som smerteskrikene hørtes godt på Intility.

27-åringen hinket av banen og ble sittende på benken med en ispose på ankelen.

— Jeg vet ikke helt enda. Jeg har ikke kjent helt på det, så vi får se. Jeg følte jeg tråkket over på begge sider. Det går fint å tråkke rett ned, så jeg håper jeg er klar til Rosenborg-kampen, sier Sævik til NRK etter kampslutt.

Vålerenga møter Rosenborg i Trondheim 7. mai.

Sævik ble erstattet av Stine Brekken, som kun minutter senere satte 4–0 for Vålerenga. På overtid fikset Amanda Johnsson Haahr et trøstemål for LSK.

Vålerengas Karina Sævik og Olaug Tvedten spilte en ny, god kamp, men et skår i gleden for Vålerenga var at Sævik måtte gi seg med skade.

4-1-seieren over LSK ga Vålerenga revansj etter mandagens derby på herresiden der de gulkledde stakk av med 4-3-seier på overtid.

Vålerenga, med Sævik og Tvedten i spissen, leder Toppserien med 19 poeng og hele 27 scoringer etter de sju første kampene. Rosenborg har scoret nest flest mål med tolv.

Vålerenga har ikke scoret færre enn tre mål i noen av sine kamper denne sesongen. Sævik står med sju nettkjenninger, og Tvedten har fem.

Info Øvrige resultater Toppserien onsdag: Lyn - Åsane 1–1 Røa - Stabæk 1–1 Vis mer