TAUS: Idrettspresident Berit Kjøll ønsket ikke selv å svare på spørsmål om saken overfor VG. Hun pekte i stedet på kollega Vibecke Sørensen, siden hun skal fremføre saken på idrettstinget i Bergen til helgen.

NIF snur: Dropper forslag etter dopingkrangel

Norges idrettsforbund tar en U-sving: Forslaget som hisset opp Antidoping Norge legges i skuffen etter et styremøte i dag.

Det skjer etter at VG avslørte den betente striden mellom ledelsen i NIF og Antidoping Norge på mandag.

NIF ønsket opprinnelig å overlate ansvaret for doms- og appellorganet til Antidoping Norge. Men siden Antidoping Norge allerede har ansvaret for å etterforske og ta ut påtale, så mente de at det blir feil.

Antidoping Norge fikk støtte av idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner - og langt på vei kulturdepartementet, som ikke mener at saken haster på et nivå som NIF har lagt opp til.

På tirsdag kalte NIF-styret inn til hastemøte i etterkant av VGs sak. Der ble det raskt klart at flere styremedlemmer heller ikke så hensikten med å haste gjennom et vedtak på helgens idrettsting i Bergen, slik det var lagt opp til.

U-svingen ble et faktum på idrettsstyremøtet i Bergen torsdag ettermiddag:

Ordlyden i forslaget er nå fullstendig endret og handler i stedet om at idrettsstyret skal jobbe for at det kommer på plass en nasjonal antidopinglov i løpet av de neste fire årene.

Dette kan Antidoping Norge leve fint med:

For Kulturdepartementet har allerede varslet at de utreder dette, og at en lov trolig vil sendes på høring våren 2024.

Rune Andersen (70) frontet saken for Antidoping Norge, i verv av å være styreleder i stiftelsen. Andersen har årelang erfaring fra WADA på CV-en sin. Nordmannen var blant annet med på å etablere WADA-koden, som er et regelverk som koordinerer antidopingarbeid over hele verden.

HEDRET: Styreleder i Antidoping Norge, Rune Andersen, mottok hedersprisen på Idrettsgallaen i 2021. Her med Erna Solberg.

Andersen karakteriserte det opprinnelige forslaget til NIF-styret som «underlig» og «alvorlig for norsk idrett». I et brev til kulturdepartementet fikk det også stempelet «radikalt» av Antidoping Norge.

Visepresident i Norges idrettsforbund, Vibecke Sørensen, kjente seg ikke igjen i dette. NIF mente at ansvaret for doms- og appellorganet må ligge hos Antidoping Norge, siden Wada-koden - etter NIFs syn - krever dette.

TALSPERSON FOR SAKEN: Berit Kjøll har ikke ønsket å kommentere saken overfor VG, men i stedet pekt på sin kollega i styret, Vibecke Sørensen, her i midten.

Nå er saken altså satt på vent.

– Det er svært positivt at Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt signaler om at en slik særlov vil kunne være på høring allerede våren 2024. Vårt hovedfokus videre nå vil være å arbeide for at denne særloven for nasjonalt antidopingarbeid vedtas innenfor den neste tingperioden, sier visepresident i NIF, Vibecke Sørensen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post