MESTER: Patrick Mahomes kunne reise Lombardi-trofeet etter Super Bowl i Phoenix tidligere i år. Han får også æren av å åpne 2023-sesongen i september.

Slik blir NFL-sesongen 2023/24 på VG

NFL-sesongen 2023/24 ser du på VG med VG+ Sport. Regjerende Super Bowl-mester Kansas City Chiefs sesongåpner mot Detroit Lions 7. september 2023.

VG har igjen TV-rettighetene til NFL i Norge i 2023/2024-sesongen. Det betyr at Super Bowl i Las Vegas 11. februar 2024 sendes på VGTV.

NFL går ikke på noen lineær TV-kanal her i Norge.

Stream-program for NFL på VG

VG sender to kamper direkte hver søndag i «regular season». Det er kampstart 19:00 og 22:25 hver søndag hele grunnserien.

Den varer fra 7. september 2023 til 7. januar 2024. Playoffs varer fra 13. januar 2024 til Super Bowl 11. februar.

I tillegg vil du kunne streame kamper fra Thanksgiving, playoffs og ikke minst Super Bowl.

Her kan du se fjorårets Super Bowl i reprise:

Slik spilles 1. runde i NFL (norske tidspunkt)

8. september kl. 02:30: Kansas City Chiefs - Detroit Lions

Én grunn til å glede seg: Sesongstart! Regjerende MVP Mahomes skal bryne seg på fjorårets sensasjon Lions.

10. september kl. 19: Atlanta Falcons - Carolina Panthers

Én grunn til å glede seg: Førstevalget quarterback Bryce Young debuterer for Carolina Panthers, mot en annen populær rookie for Falcons, runningback Bijan Robinson.

10. september kl. 19: Baltimore Ravens - Houston Texans

Én grunn til å glede seg: Ikonet Odell Beckham Jr. debuterer for sitt fjerde lag – med Lamar Jackson som quarterback.

10. september kl. 19: Cleveland Browns - Cincinnati Bengals

Én grunn til å glede seg: Har quarterback Deshaun Watson ristet av seg rusten etter utestengelsen, og vil han være tilbake på nivået før skandalen?

10. september kl. 19: Indianapolis Colts - Jacksonville Jaguars

Én grunn til å glede seg: Rookie-quarterback Anthony Richardson får trolig debuten for hjemmelaget, mot et lag som tok store steg i fjor.

10. september kl. 19: Minnesota Vikings - Tampa Bay Buccaneers

Én grunn til å glede seg: Livet etter Tom Brady for Buccaneers. Hvem blir quarterback? Kyle Trask eller Baker Mayfield?

10. september kl. 19: New Orleans Saints – Tennessee Titans

Én grunn til å glede seg: Derek Carr har byttet ut Raiders med Saints og vil gjøre sin debut i «NOLA».

10. september kl. 19: Pittsburgh Steelers – San Francisco 49ers

Én grunn til å glede seg: Fortsetter 49ers der de slapp før Brock Purdy-skaden, og hvem får styre skipet i første kamp? Trey Lance, Brock Purdy eller Sam Darnold?

10. september kl. 19: Washington Commanders - Arizona Cardinals

Én grunn til å glede seg: Sam Howell! Commanders har satt sin fulle tillit til fjorårets rookie som quarterback. Hvor god er han egentlig?

10. september kl. 22.25: Chicago Bears – Green Bay Packers

Én grunn til å glede seg: Packers uten Rodgers! Det er mange som aldri har opplevd et Packers uten AR12. Nå er det Jordan Love som skal prøve å hoppe etter Rodgers.

10. september kl. 22.25: Denver Broncos – Las Vegas Raiders

Én grunn til å glede seg: Sean Payton! Denver Broncos har betalt dyrt for å skaffe seg den rutinerte NFL-treneren. Gir det suksess fra første kamp?

10. september kl. 22.25: Los Angeles Chargers – Miami Dolphins

Én grunn til å glede seg: Et skadefritt Chargers! De er alltid gode tidlig i sesongen, med Justin Herbert, Keenan Allen og Mike Williams kan de være brennhete fra første stund.

10. september kl. 22.25: New England Patriots – Philadelphia Eagles

Én grunn til å glede seg: Hvordan reagerer Super Bowl-taperne? Jalen Hurts kunne vært MVP i den kampen - men de tapte. Ofte sliter tapende finalist kommende sesong.

10. september kl. 22.25: Seattle Seahawks - Los Angeles Rams

Én grunn til å glede seg: Jaxon Smith-Njigba! Den nye wide receiveren til Seattle er veldig spennende, og å se han i aksjon med Geno Smith for første gang blir interessant.

11. september kl. 02.20: New York Giants – Dallas Cowboys

Én grunn til å glede seg: En brennende rivalisering. Giants og Cowboys er to lag som hater hverandre, og det er en grunn til at denne kampen stort sett spilles i «prime time».

12. september kl. 02:15: New York Jets – Buffalo Bills

Én grunn til å glede seg: Aaron Rodgers! Den legendariske quarterbacken spiller sin første kamp for sitt nye lag Jets.

Europa-kamper i NFL i 2023

Som tidligere vil det spilles tellende NFL-kamper i Europa også i 2023. Dette er de fem kampene som finner sted på europeisk jord denne sesongen:

London-kampene i NFL 2023:

1. oktober: Atlanta Falcons – Jacksonville Jaguars (Wembley Stadion, VG+ Sport)

8. oktober: Jacksonville Jaguars – Buffalo Bills (Tottenham Hotspur Stadium, VG+ Sport)

15. oktober: Baltimore Ravens – Tennessee Titans (Tottenham Hotspur Stadium, VG+ Sport)

For første gang skal et lag spille to kamper i London samme sesong. Jacksonville Jaguars spiller to kamper på rad i Englands hovedstad i oktober.

Tyskland-kampene i NFL 2023:

5. november: Miami Dolphins – Kansas City Chiefs (Frankfurt Stadium, VG+ Sport)

12. november: Indianapolis Colts – New England Patriots (Frankfurt Stadium, VG+ Sport)