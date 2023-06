Rory McIlroy har fått to kjøpere av lag i hans golfserie TGL.

Liverpool-eierne kjøpte lag i Woods' nyvinning

Selskapet Fenway Sports Group (FSG) har kjøpt navnerettighetene til et lag i golfligaen som stjernene Tiger Woods og Rory McIlroy er i ferd med å etablere.

NTB

FSG er det andre selskapet til å skaffe seg rettighetene til et lag i ligaen som går under forkortelsen TGL. Laget skal hete TGL Boston enn så lenge, men det opplyses at både et nytt navn og logo kommer ved en senere anledning. FSG eier blant annet Premier League-klubben Liverpool samt lag i MLB (baseball) og NHL (ishockey).

Fra før har Alexis Ohanian gått sammen med sin kone, tennislegenden Serena Williams, og hennes søster Venus om et lag. Det skal hete Los Angeles Golf Club.

McIlroy og Woods kunngjorde i fjor at de skal starte TGL, en golfserie som skal gå på mandager før hver PGA-turnering. TGL etableres i samarbeid med den amerikanske golftouren.

Det er ventet at TGL gjør sin inntreden i 2024. Det skal være en oppvarmingsturnering før PGA-turneringen den uken. Alt spill skal foregå virtuelt, blant annet ved bruk av en stor simulator. Flere store stjerner har allerede gitt sitt samtykke til å delta. Blant dem er verdenstoer Jon Rahm, Justin Thomas og OL-gullvinner Xander Schauffele.

Tolv av plassene er fylt opp, og det skal totalt være 18 spillere på seks forskjellige lag. Det norske golfesset Viktor Hovland er ikke på listen enn så lenge.