SEIERSKYSS: Maria Galligani var på plass da Casper Ruud vant Swiss Open i Gstaad i juli for to år siden. Etter finalen mot Hugo Gaston fikk han et kyss.

Kjæresten på plass i Paris for å heie på Ruud i semifinalen

PARIS (VG) Når Casper Ruud (24) spiller semifinale i French Open fredag kveld, så er samboeren Maria Galligani (25) på plass. Igjen.

Ruud verner godt om privatlivet, men på tennisarenaen foran fansen etter kamper og triumfer skjer det at han snakker varmt om samboeren.

– Takk for alle timene og dagene du venter, og lar meg gjøre det jeg elsker å gjøre. Det hadde ikke vært mulig uten en nær partner. Så takk for at du holder ut med meg, og venter tålmodig på meg hele året, sa Casper Ruud i talen etter finaletapet mot Novak Djokovic i ATP-sluttspillet i november.

Den han takket er Maria Galligani, som han har vært kjæreste med i fem år. Torsdag kom hun til Paris med formiddagsflyet fra Oslo sammen med Caspers mamma Lele og manager og tante Tina Falster.

Hør Ruuds varme ord til samboeren her:

Fredag sitter familien Ruud klare på fantastiske Phillippe Chatrier i det enorme Roland Garros-anlagget når Ruud spiller semifinale mot tyske Alexander Zverev.

Hovedarenaen har plass til 15.000 tilskuere. Ruuds kamp starter tidligst klokken 17.30.

VANT: Casper Ruud tok med seg kjæresten Maria Galligani da han mottok trofeet etter at han vant ATP-turneringen i Kitsbühel i Østerrike i juli for to år siden.

Maria Galligani har fulgt samboeren over store deler av verden. For fire år siden var hun i Paris da Casper Ruud møtte Roger Federer i tredje runde.

Galligani er via Ruuds manager kjent med at VG omtaler forholdet, men hun vil ikke gi noen kommentar til oppmerksomheten hun får som tennisstjernens kjæreste.

MED FAMILIEN: Maria Galligani (nummer to fra venstre) ved siden av Casper Ruuds mor, Lele, og daværende manager Venke Aure da Ruud møtte Roger Federer i French Open i 2019. Trenerpappa Christian Ruud foran til venstre, og nåværende Ruud-manager, tante Lele Ruud bak Maria Galligani. MED FARMOR RUUD: Maria Galligani på grusen i Paris sammen med Casper Ruuds farmor Anne Berit Ruud for fire år siden.

Casper Ruud og ordet girlfriend girlfriendPå norsk: Kjæreste. fikk torsdag så mye som 689.000 treff på Google.

Etter to Grand Slam-finaler i fjor fikk Ruud økt internasjonal oppmerksomhet, og det ble ikke mindre da han stilte i Netflixs dokumentar «Break Point».

Det amerikanske stormagasinet People hadde en stor sak om forholdet i januar.

«Maria er som Ruud fra Oslo og paret bor i Oslo. Hun studerte psykologi fra 2017 til 2020. I 2022 tok hun en mastergrad i psykologi ved Syddansk Universitet», skriver magasinet.

I USA: Maria Galligani under US Open på Flushing Meadows i september i fjor. Bak er to av søstrene til Casper Ruud. Han tapte finalen mot Carlos Alcaraz.

En rekke andre internasjonale medier har også omtalt forholdet. Ruud er fra Snarøya i Bærum, mens Galligani gikk på Stabekk videregående skole i samme kommune. De to bor sammen på Frogner i Oslo.

Maria Galligani var til stede da Ruud spilte finale i French Open og US Open i fjor. Nå er han bare én kamp unna en ny Grand Slam-finale.

HEIA CASPER: Maria Galligani og farmor Ruud, Anne Berit, på plass i French Open da Casper slo Matteo Berrettini i 2. runde i 2019, i neste kamp møtte Ruud selveste Roger Federer.

Sverre Krogh Sundbø er tennisekspert og kommentator for flere kanaler. Han er også sønnen til Melodifestivalen-vinner Hanne Krogh, og har selv opplevd hvordan det er når mediene jakter historier.

Han forstår at Casper Ruud verner om privatlivet.

– Visse deler av livet er ikke allemannseie. Kjæresteforhold og til og med forlovelse og ekteskap er bastioner som er ens eget. Man har ingen plikt til å dele. Jeg tror han liker å kjenne på normaliteten, for når man er blant topp fem i en verdensidrett, så mister du mye normalitet, sier Krogh Sundbø til VG.

BERØMT MOR: Tennisekspert Sverre Krogh Sundbø er vokst opp med en mamma som er superkjendis i Norge, her er han sammen med mamma Hanne Krogh i 2001.

Tenniskommentatoren er sikker på at Ruud setter pris på at kjæresten er på plass i Paris og viser støtte fra boksen under semifinalen.

– Når Casper har direkte dialog med fansen etter kamper, så viser han hvem han er, men ellers vil han ikke ha privatlivet sitt på utstilling, sier Krogh Sundbø.

I den andre semifinalen fredag møter Novak Djokovic verdensener Carlos Alcaraz. Finalen spilles søndag. Damefinalen spilles lørdag,

Karolina Muchova møter verdensener Iga Swiatek.