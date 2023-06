Svindyr Messi-feber i Beijing – Argentina slo Australia 2-0

Lionel Messi showet og lekte med Australia i 40 graders varme da Argentina vant 2-0 i en treningskamp i Beijing torsdag ettermiddag.

De 68.000 oppmøtte kineserne trengte ikke å vente lenger enn 80 sekunder før den lille magikeren viste sin storhet. Messi fikk ballen av Enzo Fernández ti meter utenfor 16-meteren, dro av to mann og han banket ballen i krysset fra om lag 18 meter.

20 minutter før full tid doblet Germán Pezzela argentinernes ledelse da han stanget inn et innlegg fra Rodrigo de Paul. Messi var tredje sist på ballen.

I forkant av kampen var det full Messi-feber i den kinesiske hovedstaden. Ifølge AFP hadde hundrevis av fans slått leir utenfor lagets luksushotell etter argentinerne landet på lørdag.

Det sto også folkemengder langs tungt bevoktede gater i håp om å få et glimt av 35-åringen hver gang laget skulle på trening.

Det skal imidlertid ikke ha vært billig å få lokket Messi & co. til den kinesiske hovedstaden. Ifølge New York Times-journalist Tariq Panja har de kinesiske arrangørene betalt 740 millioner kroner til det argentinske landslaget.

En 17 år gammel kineser fortalte også til AFP at han hadde betalt rundt 3000 yuan for en billett til kampen. Det tilsvarer nesten 4500 norske kroner.

– Jeg vet det er dyrt, men jeg tenkte at hvis jeg ikke benyttet anledningen, ville jeg angre, sa 17-åringen.

Kampen var Argentinas tredje oppvisning etter de vant VM-finalen i Qatar i desember. De to forgående endte i 2-0-seier over Panama og 7-0-seier over Curaçao. Messi sto bak fire av de ni målene.

Det ble nylig klart at 35-åringen skal spille i MLS-klubben Inter Miami neste sesong. Messi kommer fra to sesonger i PSG, hvor han har notert seg med 32 mål og 35 assist på 75 kamper.