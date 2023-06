Bredal Oftedal bekrefter - legger opp etter OL

BUDAPEST (VG) (Györ - Vipers Kristiansand 35–37) Like etter semifinale-tapet for Vipers Kristiansand bekrefter landslagskaptein Stine Bredal Oftedal at hun gir seg etter OL i 2024.

Bredal Oftedal har spilt 242 kamper for Norge siden debuten i 2010, men etter neste års OL i Paris er det over for kapteinen.

31-åringen har spilt for Györ siden 2017, og sier til VG at hun har gitt klubben beskjed om at hun ikke signerer en ny kontrakt med det ungarske laget etter OL.