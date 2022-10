NY ROLLE: Camilla Herrem kan godt tenke seg en ekspertrolle når håndballkarrieren er over. Nå får hun en forsmak som fast gjest i Viaplay-studioet.

Herrem får TV-jobb under håndball-EM

Camilla Herrem (36) er gravid og må stå over håndball-EM, men blir likevel mye på skjermen når mesterskapet starter om to uker. Hun er nemlig siste tilskudd i Viaplays TV-team.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det var en fin mulighet. Nå får jeg dratt ned og sett laget mitt, samtidig som det er en ekstremt bra gjeng jeg skal være med i Viaplay, sier Camilla Herrem.

Hun og ektemannen Steffen Stegavik venter sitt andre barn.

Når første EM-kamp spilles i Slovenia 4. november, er det derfor Vipers-spiller Sunniva Næs Andersen og Romerike Ravens-spiller Anniken Wollik som kommer til å dele på spilletiden på Herrems vante plass på venstrekanten.

Sola-spilleren medgir at det kan bli litt tøft å bare skulle se på.

– Frem til nå har det gått veldig fint. Jeg har vært flink til å tenke at nå er det pause fra håndballen, men når mesterskapet starter kommer jeg nok til å tenke «fy fader, dette savner jeg». For jeg vet jo hvor kjekt det er, sier Herrem.

– Men jeg gleder meg til å få vært der og sett på, noe jeg ikke trodde jeg skulle få gjøre.

Herrem vil tilbake på landslaget, men forklarer at akkurat nå var et godt tidspunkt å bli gravid.

Etter at graviditeten ble kjent, tok Viaplay kontakt med Herrem og tilbød henne TV-jobb. Nå er det klart at Herrem skal være på plass under mellomspillet og finalespillet.

– Når det var en mulighet der, så var det egentlig perfekt, sier Kristian Oma, sportssjef i Viaplay.

Både Oma og Herrem er opptatt av å understreke at hun skal være gjest og ikke ekspert, siden Herrem fortsatt er en del av det norske landslaget.

– Jeg tror det er viktig å skille det. Jeg er der som en landslagsspiller, bare at jeg er i permisjon, sier Herrem.

– Hun har en enorm ekspertise på mesterskap og vet alt som foregår, så for oss er det kanon å få hennes kompetanse når det koker som mest. Men hun er fortsatt en del av laget, så vi regner ikke med at hun kommer til å snakke helt fritt. Når det er taktiske bommerter og slikt, er det mest naturlig at det er ekspertene som tar det, sier Oma.

Ekspertrollene er det de tidligere landslagsspillerne Ole Erevik og Karoline Dyhre Breivang som kommer til å ha.

Les også: Slik ser du håndball-EM: TV-program, kamper og ekspertenes dom

Herrem kommer også til å være i studio.

– Jeg kommer til å tenke som jeg hadde gjort på banen, og komme med de meningene jeg ville hatt, men uten å blande meg så mye inn i hva og hvorfor og de tingene der. Men jeg kjenner jo mye til det som skjer inne på møter, rundt laget, under forberedelser til kamp.

Ole Erevik, Karoline Dyhre Breivang og programleder Ørjan Bjørnstad skal som vanlig lose TV-seerne gjennom håndballmesterskapet.

De siste ukene har Herrem hatt en rolle i trenerteamet i Sola, som ledes av ektemannen Stegavik. 36-åringen understreker imidlertid at hun vil tilbake på landslaget innen VM om et drøyt år.

– Det var litt sånn at hvis jeg vil få med meg et VM på hjemmebane, samt et OL om to år, så var det egentlig et ganske perfekt tidspunkt nå, sier Herrem.

– Heldigvis har jeg litt bedre tid til å komme tilbake enn sist, legger hun til med et smil.

Herrem var tilbake i spill for klubblaget seks uker etter at hun fødte sønnen Theo i juli 2018. Herrem kom raskt i form, takket være det krevende treningsregimet hun alltid har fulgt.

Hun legger ikke skjul på at hun godt kan se for seg en mer fast TV-rolle den dagen hun er ferdig som spiller.

– Jeg syns det er veldig kjekt, så jeg hadde uten tvil ikke hatt noe imot å jobbe med det etter håndballkarrieren, sier hun.

I år spilles håndballmesterskapet i november, for å ikke krasje med fotball-VM i Qatar.

– Vi tror egentlig ikke det skal ha så store følger. Men det har ikke blitt gjort på denne måten før, så akkurat hvordan det vil påvirke, er umulig å vite, sier Oma.

En annen norsk førjulstradisjon, er at Herrem synger Mods-slageren «Tore Tang» med gullmedalje rundt halsen. Den trenger ikke å bli borte selv om hun nå skal sitte i et TV-studio, beroliger Oma.

– Det er lov å synge Tore Tang, hvis hun føler for det. Da er oppfordringen at alle må synge med.