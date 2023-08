Eirik Kjønø er ansatt som ny hovedtrener i Jerv.

1.-divisjonsklubben Jerv har funnet erstatteren etter Arne Sandstø. Inn kommer tidligere Stabæk-trener Eirik Kjønø.

NTB

Det bekrefter Grimstad-laget på sine nettsider. Jerv har vært på trenerjakt siden Sandstø for tre uker siden forlot Norge til fordel for en assistentjobb i danske Midtjylland.

– Jeg kjørte ned her i går kveld og hilste på både trenerteamet og spillerne i dag. Nå er det trening hvert øyeblikk. Så det skal bli veldig deilig å gå ut på en gressmatte igjen å holde en treningsøkt. Det har vært et stort savn, innrømmer Kjønø.

Han har tidligere hatt trenerjobber i Grorud og Stabæk. Hos sistnevnte fikk han sparken i fjor sommer, og 32-åringen fra Kristiansand har de siste månedene vært ansatt i en prosjektstilling i Norges Fotballforbund.

– Det er en klubb som passer meg og min profil godt. Vi kan jobbe faglig og detaljer over tid. Jeg er også glad for at det er en liten klubb med nærhet mellom trenerteam og ledelse, fortsetter Kjønø.

Jerv rykket i fjor ned fra Eliteserien.