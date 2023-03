MÅLFOTO: Diogo Dalot (nærmest) mislyktes i å forhindre Liverpools syvende mål.

Rasende ten Hag etter stortapet: − Det er virkelig uprofesjonelt

Manchester United-manager Erik ten Hag var ikke nådig i omtalen av sine egne spillere etter fornedrelsen mot Liverpool.

– Det er uakseptabelt. Vi har skuffet fansen, sier en svært alvorlig Erik ten Hag etter det historiske 0–7-tapet mot Liverpool.

– Er du sint?

– Ja, definitivt. Jeg er overrasket. Fordi jeg har sett et lag som har en vinnermentalitet den siste tiden, men i andre omgang hadde vi ikke vinnermentalitet i det hele tatt, svarte han, før han la til.

– Vi hang ikke sammen. Det var uprofesjonelt. Vi holdt oss ikke til planen. Vi mistet hodet. Vi sluttet å løpe hjemover. Det er virkelig uprofesjonelt. Vi har sett tidligere at vi kan slå tilbake, men dette er et stort tilbakesteg.

På børsen til Manchester Evening News fikk samtlige United-spillere bunnkarakteren 1.

Forsvarsspiller Luke Shaw har aldri opplevd verre.

– Det er det verste jeg har opplevd på en fotballbane. Standardene våre har sunket. Vi kan ikke ha resultater som det her på denne tiden av sesongen.

Manageren kommer til å tvinge oss til å se det på nytt i morgen. Det vil ikke bli lett å se på denne ydmykelsen, sier Shaw til Viaplay.

Tidligere Manchester United-spiller Roy Keane var heller ikke nådig i Sky Sports-studioet.

– En sjokkerende dag, innleder Keane på Sky Sports.

– Spillerne bør være flaue og bør skamme seg over prestasjonen. Da det ble tøft, var de ikke der, er eks-kapteinens nådeløse dom.

– De erfarne spillerne var pinlige, de viste ikke noen lederegenskaper i det hele tatt. Og målene de slapp inn var sjokkerende. En tøff dag for United, sier han.

Men de som tror Keane ga seg med det, de tar feil.

– Takk gud for at jeg aldri var en del av et Manchester United-lag som har blitt slått med så mye. Hvis jeg hadde blitt slått 6–0 eller 7-0, hadde jeg gått i skjul. Jeg hadde blitt meldt savnet i et par måneder. Det er faktisk såpass ydmykende, sier han.