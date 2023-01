FORLENGET: Ana Debelic

Kroatisk stjerne forlenget med Vipers

Den kroatiske strekspilleren Ana Debelic blir i håndballklubben Vipers Kristiansand. Hun har signert en ny kontrakt som strekker seg fram til sommeren 2025.

NTB

Den nye avtalen ble offentliggjort på klubbens nettsider mandag.

Debelic har vært en viktig brikke for Vipers både offensivt og defensivt.

– Ana er en utmerket strekspiller med et godt hjerte. Hun er en ressurs for klubben både på og utenfor banen. Med tanke på at hun fortsatt er ung, forventer vi at Ana fortsetter å utvikle seg de kommende årene, sier trener Ole Gustav Gjekstad.

Debelic hadde i utgangspunktet en avtale som løp ut inneværende sesong.