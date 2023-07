1 / 5 forrige neste fullskjerm

16 år med bråk og konflikt

AUCKLAND / OSLO (VG) Fra Lise Klaveness til Caroline Graham Hansen: Det har ikke manglet på offentlige konflikter rundt landslaget de siste 16 årene.

For det har ikke vært få offentlige skittentøysvasker på kvinnesiden de siste 16 årene:

En gråtende Lise Klaveness fikk i 2007 beskjed på flyplassen om at hun ikke var ønsket med videre.

Året etter trakk fem spillere seg og rettet skyts mot lav takhøyde i landslaget.

I 2017 trakk Ada Hegerberg seg fra landslaget og hamret løs mot Norges Fotballforbund (NFF).

Etter kampen mot Sveits i dette VM, kom Caroline Graham Hansen med en tirade mot landslagsledelsen.

Caroline Graham Hansens utbrudd etter Sveits-kampen reiser spørsmålet: Hvorfor har det egentlig vært så mange konflikter på landslaget?

– Fordi vi er mennesker. Derav blir det konflikter som må håndteres, og det med relasjoner og det relasjonelle er krevende i alle situasjoner og det håndteres. Det er slikt som kan oppstå og som man håndterer når ting oppstår, sier Hege Riise på spørsmål om hvorfor disse konfliktene stadig oppstår.

Den siste først. Etter Norges skuffende 0–1-tap for New Zealand i VM-åpningen, ble Caroline Graham Hansen vraket til startoppstillingen mot Sveits. I intervjusonen fyrte den norske stjernen løs og uttalte at hun har følt seg «tråkket på i et år».

Dagen etter beklaget hun tiraden.

Graham Hansen fikk kraftig kritikk av mange for intervjuet – mens andre mener det bør være rom for det. Blant dem er Linda Medalen, Norges kanskje største stjerne på 80- og 90-tallet.

– Jeg synes det var tøft at Caroline sa fra. Det gir oss en forståelse av hvorfor det ikke fungerer. Lagmessig mener jeg at de må tåle såpass. Det var en utblåsning og så er man ferdig med det. Det skal være tøft å være på landslaget, sier Medalen til VG.

Også da hun var aktiv var det lite rom for å være «annerledes», mener den meritterte Norge-helten. Selv kaller hun det en «barnehagementalitet» med lite individuell tilpasning.

– Jeg tror ikke det er en fasit for alle som er på et lag. Det er viktig at vi har plass til individene også, at man er forskjellige, så lenge lagfølelsen står sterkest, slår Medalen fast.

«LITT PÅ KANTEN»: I 1999 vrengte Linda Medalen trøyen sin etter en scoring. Hun ønsket å erte alle guttene som gjorde det samme. – Sånn er jeg. Jeg har alltid vært litt på kanten, sa hun til pressen etterpå.

Vi skrur tilbake til 2007. En 26 år gammel Lise Klaveness står oppløst i tårer i ankomsthallen på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Klokken halv ett på natten, etter 14 timer fly hjem fra VM i Kina, valgte daværende landslagssjef, Bjarne Berntsen, å gi Klaveness den nedslående beskjeden.

Hun var ikke lenger god nok for landslaget han ønsket å lede. Vrakingen vekket reaksjoner fra flere hold.

«Hun var helt knust. Det var en merkelig opplevelse å se fargerike, blide Lise gråtende på en flyplass midt på natten etter en tydelig ubehagelig dialog med Bjarne i 20 minutter,» sa lagvenninne Ragnhild Gulbrandsen til VG den gangen.

Klaveness trakk seg i ettertid for godt fra Berntsens tropp. Først to år senere gjorde hun comeback, da under Eli Landsem.

VG har vært i kontakt med Bjarne Berntsen. Han ønsker ikke å uttale seg i saken. Det samme gjelder Klaveness, som for øyeblikket leder NFF-delegasjonen under VM i New Zealand så lenge Norge er der.

ANGRET: Da Bjarne Berntsen ble ferdig som landslagstrener i 2009, angret han mest på håndteringen av Klaveness-saken. – Jeg bommet fullstendig på timingen. Den saken vil dessverre forfølge meg svært, svært lenge, for det var klønete, sa Berntsen til TV 2.

Men før den tid, i oktober 2008, skulle det oppstå mer dramatikk i Berntsens tropp, da de fem Røa-spillerne Guro Knutsen, Marie Knutsen, Siri Nordby, Lene Mykjåland og Marit Fiane Grødum annonserte at de trakk seg ut av landslaget.

«Dessverre sitter ikke vi igjen med den oppfatningen etter å ha vært en del av landslaget. Vi opplever at det er vanskelig å være seg selv på samling og selv om det snakkes om takhøyde, oppleves den ikke reell for oss», var beskjeden deres.

De gjorde senere comeback under Eli Landsem.

Trenere kom og gikk, både Landsem og Roger Finjord opplevde manglende tillit blant spillerne. Martin Sjögren kom inn portene på Ullevaal i desember i 2016.

Svenskens første mesterskap ble en gedigen skuffelse. EM i 2017 endte med en pinlig exit i gruppespillet: Null poeng og null mål. Det brygget opp til storm, og så kom sjokkbeskjeden:

Ada Hegerberg trakk seg fra landslaget.

I et langt intervju med VG rettet superstjernen kritikk mot datidens sjefer i NFF. Hegerberg var heller ikke fornøyd med forberedelsene til EM.

«Problemet ligger mest i at det ikke er takhøyde. Det snakkes om takhøyde hele tiden, men det går faktisk ikke an å stå opp og ha en mening om noe eller et ønske om å forbedre ting. Prøver man å ha en stemme, så blir man dempet mest mulig,» sa Hegerberg til VG.

VG har vært i kontakt med Martin Sjögren. Han ønsker ikke å uttale seg i saken.

SNAKKET UT: Ada Hegerberg møtte VG og forklarte i detalj hvorfor hun trakk seg fra landslaget sommeren 2017.

I 2019, ikke lenge før Norge skulle spille VM i Frankrike, skapte Hegerberg nye overskrifter. Denne gangen stilte hun opp i et intervju med fotballtidsskriftet Josimar.

«Det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget,» sa Hegerberg til Josimar.

Igjen kom hun også med kritikk av Norges Fotballforbund, og mente at kvinnelandslaget aldri hadde blitt tatt seriøst.

11 år tidligere hadde de fem «utbryterne» forklart at de ikke følte de kunne være seg selv – nå sa Hegerberg det samme.

At intervjuet ble publisert rett før VM, skapte også store reaksjoner. Landslagsherrenes kaptein Martin Ødegaard tok selv til Instagram og kritiserte Hegerberg for timingen.

KONFLIKTLØSER: Fotballpresident Lise Klaveness fikk Ada Hegerberg tilbake på landslaget. Som spiller sto hun selv i sentrum av et drama.

Lise Klaveness, som selv hadde blitt vraket ti år før Ada Hegerberg trakk seg fra landslaget, inntok i 2018 rollen som elitedirektør for norsk toppfotball.

Da startet arbeidet med å få Lyon-stjernen tilbake på landslaget.

I 2022 ble hun tidenes første kvinnelige president i NFFs 120 år lange historie.

Da tok det kort tid før landslagssjef Martin Sjögren leste opp navnet til Hegerberg i troppen igjen, for første gang på nesten fem år. Klaveness fikk æren fra NFFs side.

Sjögren forsvant etter en ny EM-nedtur sist sommer og ble erstattet av Hege Riise. Hun valgte å frata Graham Hansen visekapteinsbindet i forkant av uttaket av sin første landslagstropp. Hegerberg overtok plassen i kapteinsteamet.

Dagen etter uttaket smalt en ny bombe i landslaget: Graham Hansen tok pause på ubestemt tid.

Selv forklarte hun det med at det hadde vært et tøft år med hjerteproblemer og lite overskudd. Graham Hansen vendte senere tilbake, men ble så vraket til kampen mot Sveits i VM. I pressesonen kom hun med en tirade.

Hun følte seg tråkket på og ga janteloven skylden – hun fant ikke rom for å være seg selv eller si det hun mener.

Roma-spiller Emilie Haavi følte selv at hun ble dårlig behandlet da hun ble vraket i Riises to første tropper. Nå er hun inne i VM-varmen, og startet sågar mot Sveits.

– Jeg synes det er naturlig (at det blir konflikter). Det er et prestasjonsmiljø og alle har lyst til å prestere. Vi har lyst til å få ut det beste. Vi kommer fra ulike kulturer og klubbhverdager, og da tenker jeg at det er naturlig. Jeg tenker det handler om hvordan man håndterer det og står i det. Det synes jeg vi har løst på en bra måte, sier Haavi nå.

Kaptein Maren Mjelde har vært med lengre enn de fleste på landslaget. Hennes fokus er søndagens «må vinne»-kamp mot Filippinene da VG spør om historikken.

– Hva som har skjedd i fortiden kan vi ikke gjøre noe med nå. Og som jeg har sagt, vi har gått gjennom noen prosesser. Jeg synes det har vært bra. Gruppen har gått videre, sier Mjelde.

Dagen før skjebnekampen mot Filippinene hevder NRK at det er sterk misnøye rundt Hege Riises ledelse blant flere spillere.