SCORET: Vålerengas Karina Sævik.

Storseier for Vålerenga

Vålerenga banket Åsane 5-1 i Toppserien.

NTB

Karina Sævik (to), Ylinn Tennebø (to) og Olaug Tvedten scoret målene for Oslo-klubben. Katarina Dybvik Sunde reduserte for Åsane.

Etter lørdagens kamp er Vålerenga serieleder på tabellen med 44 poeng, mens Åsane er på åttendeplass med 17 poeng.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post