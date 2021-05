FINALEKLAR: Casper Ruud er klar for sin første ATP-finale på 14 måneder. Foto: VALENTIN FLAURAUD / KEYSTONE

Ungt gigantmøte i Genève-finalen: − Casper er favoritt

Casper Ruud (22) mot Denis Shapovalov (22). To av verdens mest lovende tennisspillere møtes for første gang i finalen av ATP 250-turneringen Genève Open. De norske ekspertene peker på Ruud som vinner.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

– Casper er favoritt ut fra det han har gjort på grus i år. Det er helt klart, sier Eurosports kommentator Christer Francke.

– Jeg ser dette som 60–40 i favør Casper Ruud. Men det fordrer at han er helt på topp, følger Sverre Krogh Sundbø opp. Eurosports kommentator mener at Shapovalov ikke klarer å håndtere om Ruud er på toppnivå på grusunderlaget i Sveits.

Fredag ble spanske Pablo Andujar satt på plass i to strake sett. Etter å ha spilt tre finaler i Sør-Amerika og USA er Snarøya-spilleren klar for sin første ATP-finale i egen verdensdel.

les også Casper Ruud klar for sin første ATP-finale i Europa

– Det er gøy å få min første finale i Europa, og jeg er glad for at det skjedde her i Genève. Det er en fin turnering og en fin by. Jeg håper det blir mange finaler på europeisk jord, sier Casper Ruud til NTB.

Denis Shapovalov var denne uken ranket som nummer 15 i verden. Ruud vil sprette opp fra 21 til 16. plass etter innsatsen denne uken. Han har sin far og trener Christian Ruud på plass i Genève.

Også Shapovalov har en forelder i trenerteamet. Mamma Tessa Shapovalova står bak mye i sønnens karriere. Hun var som aktiv på Sovjets landslag, men flyttet fra Ukraina til Israel etter at Sovjetunionen ble oppløst. Denis ble født i Tel Aviv, men den jødiske familien flyttet i hans første leveår til Toronto i Canada.

KRAFTSPILLER: Denis Shapovalov viste både kraft og finesse i fredagens semifinale. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Shapovalov har som Ruud vunnet en ATP-turnering – i Stockholm for to år siden. Han har prestert aller best i hard court. Etter å ha vært i kvartfinalen i US Open sist høst peaket han med 10. plass på ATP-rankingen.

– Shapovalov er en «alt eller ingenting»-type. Han slår så hardt i ballen og prøver på vinnerslag nesten hver eneste gang. Han har en morsom spillestil. Kanskje er ikke grus hans beste underlag, men han er en moderne spiller som klarer seg bra over alt, mener Sverre Krogh Sundbø.

– Casper leverer veldig bra på grus. Det virker som han nesten ikke kan tape kamper, sier Francke. Han minner om at Denis Shapovalov nylig var nær ved å slå ut grusspesialist Rafael Nadal i Roma. I Sveits måtte han kjempe for å slå Uruguay-veteranen, Pablo Cuevas, i semifinalen.

– Han er en type som liker korte dueller. Han er helt avhengig av å få serven til å gå og den har vært svært god i det siste. Shapovalov er farlig spiller, beskriver Christer Francke.

Kanadieren er venstrehendt. Casper Ruud har tidligere hatt en del trøbbel med denne typen spillere, men hadde ingen store problemer mot venstrehendte Dominik Koepfer torsdag.

Ruud har hatt en fantastisk sesong så langt og vært i tre semifinaler i Masters 1000, i Madrid tok han sin største skalp i karrieren da han slo ut verdensfemmer Stefanos Tsitsipas, før det var det over mot Matteo Berrettini i semifinalen.

les også Snudde kvarten: Casper Ruud kan nå sin første finale på 14 måneder

Han har hatt en liten pause foran turneringen i Sveits’ nest største by.

– Jeg har slitt litt med skulderen og har jobbet med ikke å slå ballen for langt bak, men treffe den foran. Det har fungert bra. Det var rett avgjørelse å jobbe med den justeringen, og jeg har servet bra i det siste. Jeg liker den endringen, sier Casper Ruud til NTB.

30. mai er det klart for French Open. Grand Slam-turneringen på Roland Garros er sesongens naturlige hovedmål for den norske grusspesialisten.

– Jeg tror det betyr masse for French Open å vinne denne turneringen. Han vi gå inn med den selvtilliten. Da kan alt skje, mener Sverre Krogh Sundbø.

Finalen sendes på Eurosport Norge og discovery+ kl. 16 lørdag.