SHOWKAMP: Logan Paul og Floyd Mayweather møtte hverandre i ringen i Miami natt til mandag. Foto: Lynne Sladky / AP

Publikum buet under showkampen

Ingenting var spart på da Logan Paul barket sammen med Floyd Mayweather under show-stevnet i Miami i natt.

Av Jonathan Falk

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Artikkelen vil avsløre detaljer fra nattens showkamp. Ønsker du å se kampen først, så kan du se opptak på VG+, fritt for spoilere.

Youtuberen og bokse-pensjonisten entret ringen rett før klokken fem i dag morges. Det var på forhånd bestemt at det ikke skulle kåres noen vinner i matchen, men fansen fikk likevel et show.

Til musikk fra «The Greatest Showman» entret Paul ringen på Hard Rock Stadium, med stjerner som Evander Holyfield, Fat Joe og lillebror Jake til stede. 26-åringen brukte tid på å flørte med både kamera og publikum, mens han ventet på sin motstander.

Like etter kom Floyd «Money» Mayweather ut, akkompagnert av livemusikk fra rap-trioen Migos og et enormt team rundt seg.

I den første av de åtte treminutters rundene poengterte kommentator Mauro Ranallo de fysiske forskjellene.

– Se på den størrelsesforskjellen.

Han har et poeng. Paul, som er 1.88 cm på sokkelesten, er et godt hode høyere enn 1.73 cm høye Mayweather. I forkant veide Paul også inn på 85,9 kilo, 15 kilo mer enn sin motstander.

Paul slet lenge med å få slagene til å sitte, mens Mayweather fokuserte på å forsvare seg.

– Defensivt er han en trollmann, poengterte Ranallo.

Slet kraftig

I runde tre fikk Mayweather inn en venstre hook som virket å ryste Paul noe.

– Det er imponerende at han ikke går ned der, påpekte Ranallo da reprisene rullet.

Utover i kampen fikk Mayweather inn stadig flere slag, og Paul hadde mer enn nok med å forsvare seg. I femte runde raknet det virkelig.

26-åringen så tydelig sliten ut, og fikk knapt til noe. Publikum reagerte med å bue på Paul, mens lillebror Jake vandret nervøs på sidelinjen.

Innimellom klarte likevel influenseren å få inn et smil, og det så ut til at han var mer enn fornøyd med å nå syvende runde.

– Det at han har gått seks runder uten å bli slått ut er en prestasjon av han, kommenterte kommentatoren, som gjentatte ganger poengterte at han ikke trodde kampen skulle gå så langt.

NERVØS: Jake Paul lagde flere grimaser mens broren var i ringen.

Paul holdt koken også gjennom syvende runde, og var klar for den siste treminutteren i Miami.

Med en blodig nese kom lysluggen seg gjennom også den siste runden, og da bjellen markerte slutten på nattens oppgjør, var det en tydelig lettet og glad Logan Paul som tok av seg hanskene.

God stemning

Da bokserne hadde fått igjen pusten forklarte Mayweather at han hadde kost seg under stevnet sammen med «ungdommen».

– Jeg hadde det gøy. Jeg er ikke 21 lengre, men det har vært gøy å være med disse unge karene, teste ferdighetene mine og ha det gøy.

Han kom også med noen lovord om sin motstander.

– Han er en flott, ung fighter. Sterk, tøff ... Han er bedre enn jeg trodde han var, sier Mayweather.

Så fikk han millionsspørsmålet: vil han gjøre flere showkamper?

– Vi får se hva fremtiden bringer, sier Mayweather, mens produser strategisk viser bilder av svært bokse-ivrige Jake Paul utenfor ringen.

Så gikk turen til Logan Paul. Han fikk spørsmål om hvorvidt han føler han fikk bevist for Mayweather at det er «vektklasser av en grunn», noe han selv hadde poengtert i forkant av matchen.

– Ingen skal noen gang fortelle meg at noe er umulig, noen gang. Det faktum at jeg står her med en av de største bokserne noen sinne, beviser at odds kan slås, sier Paul, uten helt å svare på spørsmålet.

På spørsmål om hva han skal gjøre nå, svarte Paul det fansen vil høre.

– Kanskje Logan Paul mot Mayweather 2.0? svarer Paul med en latter.