Reagerer på Rajas Elsafadi-flørt: − Tråkker over en grense

Ishockeypresident og stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) mener kulturminister Abid Raja (V) bedriver utidig innblanding i det kommende valget til nytt idrettsstyre.

Bakgrunnen er et intervju i VG torsdag.

Det fant sted under et besøk i idrettslaget til Marco Elsafadi (44) i Bergen denne uken. Raja fullroser mannen som håper å bli ny visepresident i Norges Idrettsforbund.

Selv om statsråden gjentatte ganger understreket at han ikke vil bli tatt til inntekt for noen, eller blande seg inn i valget, vekker utspillet reaksjoner:

– Jeg synes at det idrettsministeren bedriver i dagens VG er utidig innblanding i en valgprosess før tinget til helgen. Jeg synes at man som statsråd skal være svært forsiktig med å flagge synspunkter som går på en prosess som ligger på bordet til tingdelegatene. Det utfordrer idrettens selvstendighet, og her går Abid over streken, sier Pettersen til VG.

Han sitter på Stortinget for regjeringspartiet Høyre. Raja er kulturminister for koalisjonspartner Venstre. Og som om ikke det er nok: Elsafadis motkandidat er stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (57) i KrF.

– Hva burde Raja gjort?

– Han må gjerne gjennomføre dette besøket, men vært veldig tydelig på at han ikke kommenterer noe som har med valget av nytt idrettsstyre å gjøre.

– Altså ikke kommet med noen form for personkarakteristikk?

– Korrekt, sier Tage Pettersen.

Kulturminister Abid Raja er gjennom kulturdepartementet forelagt opplysningene i denne saken, men har ifølge kommunikasjonsavdelingen ikke anledning til å svare på kritikken.

Leder i Norges Studentidrettsforbund, Adrian Stinessen Haugen, uttrykte støtte til Pettersen på Twitter torsdag formiddag:

Styremedlem i NIF, og kandidat til å bli visepresident, Sondre Gullord er også blant dem som har trykket «like» på Pettersens innlegg.

Tage Pettersen sitter selv i valgkomiteen som har innstilt Geir Jørgen Bekkevold som nytt styremedlem i NIF. Valgkomiteen var enstemmig.

– Det er ingen tvil om at Marco er en veldig god kandidat. Mitt budskap her handler ikke om Marco, men om en statsråd som har tråkket over en grense, sier han.