Viking kom tilbake mot Sandefjord – berget uavgjort

(Sandefjord - Viking 2–2) Sandefjord ledet med to mål et kvarter før slutt, men to scoringer fra innbytter Veton Berisha (26) reddet ett poeng for Viking.

Lagene er inne i et tøft kampprogram, og Viking spilte sin tredje kamp på åtte dager. Da valgte Bjarne Berntsen å bytte hele åtte spillere fra forrige kamp, og det kunne se ut som laget var preget av det innledningsvis mot Sandefjord.

For etter halvspilt første omgang tok Sandefjord ledelsen. Mats Haakenstad svingte ballen inn i boksen. Sivert Gussiås fikk brystet sitt på ballen, før den endte på bakerste stolpe. Der var Rufo helt umarkert, og banket ballen i mål.

Viking klarte ikke å svare på hjemmelagets ledermål før pause, og Viking-kaptein Viljar Vevatne var ikke fornøyd med det laget hadde vist de første 45 minuttene.

– Det var ingen god omgang av oss, sa Vevatne til Eurosport i pausen.

I andre omgang jaktet Viking utligning, og den burde kommet etter en snau time. Først klinket Sebastian Sebulonsen ballen på innsiden av metallet, før den trillet til Samuel Fridjonsson. Islendingen fikk stå på helt blank kasse på fem meter, men skuddet gikk i stolpen.

Viking fortsatte å presse, men da de ikke utnyttet sine muligheter satt i stedet Sandefjords andre etter 73 minutter.

Brice Wembangomo la inn et fint innlegg, som Viking ikke fikk bort. Da dukket Rufo opp på bakerste igjen, og satte inn sitt andre mål i kampen.

Bare tre minutter senere svarte Viking. Veton Berisha, som hadde kommet inn fra benken, fikk plutselig stå alene i feltet. Med et skudd i lengste skapte han nytt liv i kampen.

Sandefjord jaktet sin første hjemmeseier siden 1. august, men to minutter før slutt røk seieren. Joe Bell spilte Berisha gjennom, og alene med keeper var han sikker og sørget for poengdeling.

Med det ene poenget har Sandefjord så godt som sikret plassen i Eliteserien.

– Det er en mager trøst. Det vi leverte den siste halvtimen var dårlige saker, sier Sandefjord-kaptein Lars Grorud til Eurosport.

