Mons Røisland vant X Games-sølv: − Helt konge

Marcus Kleveland (21) ledet etter første runde av tre i X Games Aspens prestisjetunge slopestylefinale, ble passert av tre konkurrenter i den neste og fire til slutt - men kunne juble over landsmann Mons Røislands sølvmedalje.

– Veldig, veldig gøy at alt klaffer for Mons i dag, utbrøt NRKs ekspertkommentator Silje Norendal da Røisland (24) klinket til med sitt beste run i siste runde og kun var slått av amerikaneren Dusty Henricksen (17).

Dermed kopierte Mons Røisland suksessen fra X Games Aspen i fjor. Da knep han også 2. plassen i slopestyle. Nå har han vunnet medalje i X Games Aspen tre år på rad, vel å merke etter at han pådro seg en alvorlig skade under oppvarmingen i Pyeongchang-OL for tre år siden.

– Mons viser igjen hvor rå han er i en presset situasjon. Han er siste mann ut og at han lander det runnet er helt overlegent - helt konge, sier sportssjef Per Iver Grimsrud.

Han mener Mons Røisland og Marcus Kleveland hadde fortjent høyere poengscore og bedre plasseringer.

– Etter min mening burde Mons ha vunnet og Marcus hatt en pallplass. Dustin (Henricksen) hadde et veldig bra run, men Mons hadde det mest tekniske, sier Brettforbundets snowboardsportssjef.

Tre norske snowboardere var søndag ettermiddag norsk tid i X Games-finalefeltet bestående av 10 kjørere:

Marcus Kleveland (21), Mons Røisland (24) og Ståle Sandbech (27). Trioens antatt beste, Marcus Kleveland, holdt USAs regjerende olympiske mester Red Gerard (20) som favoritt til å vinne X Games Aspens slopestylekonkurranse.

Medalje tre år på rad Mons Røisland Født: 28. januar 1997 X Games-bronse 2019, sølv 2020 og sølv 2021 Bronsemedalje X Games 2016, også det i slopestyle. Vis mer

Samtidig som han, med to X Games-seirer (2017 og 2018) i slopestyle som ballast, karakteriserte «coursen» - traseen/løypa - med fire hopp og lavere rails enn tidligere som den beste X Games noen gang har lagd.

Det uttalte han fredag, mens solen fortsatt skinte fra blå himmel og forholdene var tipp topp. Dessverre endret det seg bokstavelig talt over natten. Snø lavet ned og farten ble dermed ikke høy nok til å kunne starte lørdag.

Søndag var bokstavelig talt alt i skjønneste orden igjen, med et lite forbehold: Marcus Kleveland fikk seg ifølge NRKs ekspertkommentator Silje Norendal en smell i ribbena under «Knuckle Huck»-konkurransen fredag.

Konkurranseformat: Så mange forsøk (run) du vil i løpet av 28 minutter, kalt «Jam Session». Det vil si tre run - eller «runder» - per kjører, med det beste som tellende.

Marcus Kleveland prøvekjørte løypa med en filmmann på slep:

Klevelands første run satt nær perfekt. Rett opp i tet, foran Judd Henkes (19) og 17-åringen Dusty Henricksen. Red Gerard smatt deretter inn på 3. plass. Mons Røisland måtte nedi med hånden etter siste hopp, etter en meget lovende innledning - men holdt seg på bena til foreløpig tredjeplass i run to:

Henricksen tok revansj i sitt andre run og midlertidig topplassering: 1) Henricksen, USA, 2) Rene Rinnekangas, Finland, 3) Røisland, Norge, 4) Kleveland, Norge - foran siste og avgjørende runde.

I finalerunet feilet Marcus Kleveland etter en god start, mens Mons Røisland fullførte i nær fullkommen stil. Det holdt til 2. plass bak Henricksen - den første amerikaneren som har vunnet på 12 år - foran Finlands Rene Rinnekangas (21).

Ståle Sandbech har slitt med en ankelskade den siste tiden. OL-sølvvinneren fra Sotsji 2014 endte på 8. plass i Aspen søndag.

Mons Røisland og Marcus Kleveland er klare for Big Air-konkurransen i Aspens X Games natt til mandag norsk tid.

Påskeaften (3. april) er Marcus Kleveland vert for X Games Norge 2021 på Dombås. Her leker han seg på sin hjemmebane for en måned siden:

Ps! Kanadierne Mark McMorris og Max Parrot - vanligvis i tetsjiktet - må stå over X Games etter å ha avgitt positive prøver for covid-19, i likhet med Norges freeski-stjerne Birk Ruud.