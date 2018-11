Carlsen sløste bort sjansen: – Jeg greide ikke å finne knockouten

LONDON (VG) (Fabiano Caruana-Magnus Carlsen 1/2–1/2) Magnus Carlsen (27) hadde Fabiano Caruana (26) i kne - og kunne ha fått en drømmeåpning på sjakk-VM. Det endte i remis, men amerikaneren var rystet i parti nummer én.

– Jeg greide ikke helt å finne knockouten. Det var synd å la en slik mulighet gå fra meg, sa Carlsen til VG-TV etterpå.

– Jeg trodde jeg kom til å vinne på et tidspunkt. Caruana forsvarte seg bra, men spilte ikke fryktinngytende.

VM-nervene spilte tydeligvis Caruana et puss - men han klarte på mirakuløst vis å redde iland et halvt poeng etter et maratonparti på syv timer - og 115 trekk.

Uansett ble det en forrykende åpning på VM-matchen - og for Carlsen veldig tilfredsstillende med tanke på at han hadde svarte brikker.

– Jeg tar med det positive og prøver igjen lørdag, sa Carlsen.

– Magnus ville gjerne legge press på Caruana i dette første partiet, sa pappa Henrik.

Det klarte han utvilsomt, men det var tydelig at han var skuffet og frustrert over at han ikke klarte å «sette ballen i mål» mot trekk 40.

– Magnus rotet bort seieren, fastslo Hans Olav Lahlum i VG-TV-studio.

– Det er blandede følelser, innrømmet Carlsen på pressekonferansen.

– Selvfølgelig var det litt nerver i dag. Alle fotografene og alt det der - det var en ny opplevelse. Dessverre var ikke spillet særlig bra, men heldigvis sikkert, sa Fabiano Caruana.

Verdensmesteren spiller sin fjerde VM-match - mens dette er helt nytt for Caruana. Fredagens parti var hans aller første i en kamp om VM-tittelen. Nordmannen spilte til sammenligning sitt 34. VM-parti.

Dette er det desidert lengste åpningspartiet i Carlsens VM-karriere. Men antall trekk var flere i parti nummer syv mot Viswanathan Anand i 2014: 122 trekk.

Her kan du spille gjennom fredagens parti:

– Det er for tidlig å trekke konklusjoner hvor god jeg er, men til en viss grad var det oppløftende. Hodet fungerte bra, men det viser seg jo at jeg har mer å jobbe med. Men det var bedre enn jeg har spilt i det siste.

Etter dramatikken rundt det første trekket, der skuespilleren Woody Harrelson rotet det til og tok feil trekk for Caruana: d4 i stedet for e4, som amerikaneren hadde bedt om, fikk Carlsen ganske raskt en tidsmessig fordel på VM-utfordreren.

– Magnus klarte å avverge det som Team Caruana hadde forberedt med hvitt. Han utmanøvrerte nummer to i verden så lett som bare det, fastslo Jon Ludvig Hammer i VG-TV-studio.

Etter to timers spill hadde de fortsatt bare gjort 15 trekk, og Caruana slet med det 16. trekket: Han brukte et kvarter og endte opp med et trekk som datamaskinene ikke likte så godt: Springer til g6. «Pilen» gikk plutselig til fordel for Carlsen.

PÅ VG-TV brukte Jon Ludvig Hammer karakteristikken «katastrofal» om Caruanas tidsbruk, og Caruana-supporteren Rex Sinquefield - på plass i London - sukket tungt.

Det pussige var at de to spillerne på nesten samme tidspunkt gjorde det motsatte: Caruana kastet sin dressjakke, mens Carlsen - i tillegg til dressjakken - også kledde på seg ytterjakken, som han hadde brukt da han spaserte til partiet sammen med pappa Henrik Carlsen og trener Peter Heine Nielsen.

Etter hvert sa «pila» at det ble 35 prosents sjanse for Carlsen-seier, og Simen Agdestein sa i VG-TV-studio:

– Dette er Caruanas store svakhet, han pleier å gjøre store feil når han havner i tidsnød. Dette lover veldig godt for Magnus.

– Det er ingen tvil om at det er Magnus som presser, fastslo sjakkpresident Morten Lillestøl Madsen til VG - på plass i London.

– Men her kan tiden avgjøre. Caruana kan komme i krise.

Da rundt ti minutter gjensto, tok amerikaneren sitt 22. trekk. Den ellers så rolige bebrillede VM-utfordreren vred seg febrilsk i stolen. Han kom seg likevel til trekk 40 og kunne puste ut litt.

Samtidig misset Carlsen mot trekk 40 - og så oppgitt ut. «Pila» falt ned til en hårfin fordel for den regjerende mesteren.

– Magnus rotet bort seieren. Ikke i betydningen at han taper partiet, men at han gikk glipp av muligheten til å vinne, sa Hans Olav Lahlum i VG-TV-studioet. Han snakket om «hjernekrampe» og at Carlsen spilte forsiktig i stedet for å utnytte sin gode stilling.

Trekk 42 brakte Caruana inn i mulig ny tidstrøbbel. Han brukte 17 minutter på det relativt åpenbare dronning f7. Caruana fikk oppfylt sitt ønske om dronningbytte.

Det endte opp med tårn og tre bønder for Carlsen og tårn og to bønder for Caruana, noe som normalt gir remis. Det ble det til slutt.

Fabiano Caruana fremstilles av mange som en «ny Bobby Fischer» - den første amerikaneren i en VM-match siden Fischer vant mot sovjeteren Boris Spasskij i 1972.

Med seier fredag hadde han gått forbi Carlsen på verdensratingen.