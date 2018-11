Kanonstart for Carlsen i omspill: To seirer

LONDON (VG) Magnus Carlsen (27) har fått en drømmeåpning på omspillet mot Fabiano Caruana (26). Han har vunnet de to første partiene. VM-tittelen er så å si i lomma på nordmannen.

Publisert: 28.11.18 17:07 Oppdatert: 28.11.18 18:10

Etter vel 50 trekk endte det første hurtigsjakkpartiet - av i alt fire - med Carlsen-seier. Deretter fulgte han opp med å vinne parti nummer to med svart.

Det var et voldsomt dramatisk første parti. Carlsen smilte og løftet en knyttet neve i jubel over sin første seier over Caruana i dette verdensmesterskapet.

– Nå vinner han dette. Denne matchen kommer til å være over i løpet av tre partier, fastslo Jon Ludvig Hammer i VGTV-studio.

– Magnus er en mye bedre sjakkspiller når de må «tenke sjæl».

– Det ser dårlig ut for Caruana, samstemte El Pais-journalisten Leontxo Garcia i VM-arenaen i London.

– Han visste hva han gjorde da han tok remis i det 12. partiet, smilte manager Espen Agdestein i VIP-loungen. Han turte ikke juble.

Magnus Carlsen ble verdensmester i 2013 etter å ha slått Viswanathan Anand på hans hjemmebane i Chennai.

Deretter har han forsvart VM-tittelen to ganger, mot Anand i Sotsji i 2014 og mot Sergej Karjakin i New York i 2016.

Parti nummer én: Carlsen-Caruana 1–0.

Magnus Carlsen hadde hvite brikker og overrasket umiddelbart. Han fikk Caruana ut av forberedelsene på direkten.

– Dette ser veldig lovende ut for Magnus, fastslo Jon Ludvig Hammer i VGTV-studio. Caruana skjønte at han var i trøbbel, og at det handlet om å prøve å redde remis. Chess24-ekspertene Aleksander Grisjtsjuk, Anish Giri og Peter Svidler var også enige om at det var i ferd med å gå galt for Caruana.

Caruana tenkte leeeenge på trekk 19 og klarte ikke å finne springer b7. Supercomputeren «Sesse» fastslo at det var en stor fordel Carlsen.

– Computerne sier at Carlsen står til vinst, men rent menneskelig klarer jeg ikke å se det, sa Grisjtsjuk på chess24-sendingen.

Men nordmannen skjønte det. Hans mest geniale trekk var tårn til e7.

Parti nummer to: Caruana-Carlsen 0–1.

Magnus Carlsen fikk en vanskelig start med svarte brikker, men datamaskinene mente etter hvert at det var helt jevnt. Grisjtsjuk og Giri på chess24-sendingen mente Carlsen var i trøbbel, men verdensmesteren klarte å komme ut av krisen. Han tok gradvis over kontrollen.

– Dette ser kjempegodt ut, jublet Simen Agdestein i VGTV-studio, og «Sesse» ga verdensmesteren en vinnende fordel.

– Nå synes jeg nesten synd på Caruana, fortsatte Agdestein.

Etter snaut 30 trekk stakk amerikaneren fram lanken.

I 2016, mot Sergej Karjakin, endte de to første hurtigsjakkpartiene med remis - før Carlsen vant både parti tre (med svart) og parti fire (med hvitt).

Før onsdagens omspill hadde Carlsen og Caruana spilt 12 partier - med i alt rundt 600 trekk i løpet av 48 timer - uten at et eneste av dem endte med en seierherre.