OL-gullgutten: – Skøyte-VM utendørs fordel for Norge

Publisert: 02.03.18 16:19

2018-03-02

Sverre Lunde Pedersen (25) er ikke i tvil om at allround-VM utendørs på Olympiastadion i Amsterdam om en uke vil være en fordel for ham og resten av Norges suksessrike skøytelandslag.

– Jeg er vant til vær og vind på Slåtthaug under oppveksten. Mine to første mesterskap gikk jeg utendørs, med gode resultater, sier Sverre Lunde Pedersen til VG.

Slåtthaug er utendørsbanen «hans» i hjembyen Bergen. Da han var 18 år gammel ble han nummer seks sammenlagt i sitt første senior-EM i italienske Collalbo, i januar 2011. Året etter endte han på 7. plass sammenlagt i EM i Budapest, etter 2. plass bak Sven Kramer på 1500-meteren.

Håvard Bøkko (31) tok EM-bronsemedaljen (sammenlagt) bak nederlenderne Kramer og Jan Blokhuijsen.

Begge mesterskapene gikk utendørs, med alt det innebar av påvirkning av naturkrefter. I Budapest lå det løv på isen.

Nå, en uke etter at han tapte OL-sølvmedaljen med to tusendeler til kanadiske Ted-Jan Bloemen og ledet Norge til gullmedaljen på lagtempo, er Sverre Lunde Pedersen antagelig sterkeste kandidat til å hindre Sven Kramer i å vinne sitt niende allroundverdensmesterskap siden 2007.

På Kramers (31) hjemmebane i Amsterdam. Utendørs, vel å merke. På Olympiastadion fra 1928. Samme stadion – med sine lave tribuner og derfor utsatt for lunefulle vinder – som det ble arrangert friidretts-EM foran Rio-OL for snaut halvannet år siden.

– Det blir spesielt med 25.000 tilskuere på tribunene, uansett vær og vind. Kramer er fortsatt favoritt. Han viste i Pyeongchang (OL) at han er menneske, han også. Men han har vært uslåelig i allround frem til nå, sier Sverre Lunde Pedersen.

Han og Sindre Henriksen, som var med på tempo-gullaget, ble hyllet av en anselig mengde fremmøtte da de ankom Flesland mandag kveld. I morgen, lørdag, er Sverre Lunde Pedersen på plass i Stavanger for å trene på is (innendørs) frem til onsdag. Torsdag er han klar for isen (utendørs) i Amsterdam.

– Det blir veldig gøy. Det er ingen ulempe for oss at det er utendørs. Nordmenn har vist at de kan gå fort utendørs tidligere. Forholdene kan endre seg fra time til time, men jeg håper det blir like forhold for de beste, sier Sverre Lunde Pedersen.

Værutsiktene er ikke de aller beste. Ifølge langtidsvarselet hos yr.no, vil det komme spesielt mye nedbør lørdag 10. mars: 500 meter menn, 1500 meter kvinner, 5000 meter menn og kvinner.

PS! Sesongen er ikke over for Sverre Lunde Pedersen & co. etter allround-VM 9. til 11. mars. Avslutningen er i hviterussiske Minsk med verdenscupfinalen 17. til 18. mars.