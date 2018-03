VERDENSENER: Magnus Carlsen er verdens beste sjakkspiller. Foto: Strøm, Ole Kristian / VG

Magnus Carlsen klar for Vålerenga: - Som om Lionel Messi kommer til klubben din

Publisert: 02.03.18 14:41

Magnus Carlsen (27) bytter sjakklubb - og vurderer å spille lagsjakk som oppkjøring til VM-kampen i november.

Det melder NRK , som har fått en nær ekstatisk leder for Vålerenga sjakklubb i tale.

– Dette er helt fantastisk. Det er som om Lionel Messi kommer og sier at han vil spille for klubben din, sier Dag Danielsen til statskanalen.

Ifølge manager Espen Agdestein er grunnen til at Carlsen forlater Stavanger Sjakklubb til fordel for hovedstadsklubben, som allerede har Aryan Tari på laget, at verdenseneren ønsker å spille flere klubbturneringer.

– Han spilte vel én kamp for Stavanger, så at han spilte der var litt mer tilfeldig. Det har ikke vært relevant hvilken klubb han spiller for, men grunnen til at han bytter klubb, er at han ønsker å spille flere turneringer, sier Agdestein til kanalen.

En av de aktuelle turneringene er European Club Cup i Hellas. Den spilles til høsten, under en måned før VM-kampen i London, og omtales som «sjakkens Champions League», ifølge NRK .

– Det er en enda sterkere turnering enn sjakk-OL. Hit kommer flere av verdens beste spillere, det er kun verdensmesteren og utfordreren som ikke pleier å møte opp, sier Danielsen.

Akkurat det kan det bli en slutt på nå. Magnus Carlsen vurderer å stille opp i «sjakkens Champions League», og med ham på laget håper Danielsen på suksess.

– Det skal mye til (med seier). En plass blant de ti beste er realistisk, sier han.