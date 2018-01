Klæbo om OL-presset: - Man kan bli gal av å lese om seg selv

Publisert: 27.01.18 15:20

SPORT 2018-01-27T14:20:21Z

SEEFELD (VG) 17 dager før OL-sprinten er Johannes Høsflot Klæbo i storform. 21-åringen lekte med konkurrentene i generalprøven før lekene.

Klæbo sikret dermed sin femte sprintseier på totalt seks forsøk denne sesongen. Han står med imponerende ni verdenscupseire siden åpningen i Ruka i november.

Han har til de grader vist at han er mannen å slå når OL begynner i februar. 21-åringen sier til NRK at han ikke merker forventningspresset fra omgivelsene.

– Man prøver å la være å lese om seg selv, holde seg unna media og gjøre jobben som kreves. Man kan bli gal hvis man leser om seg selv hele tiden, sier ski-stjernen til kanalen.

Tar med seg godfølelsen

Til VG sier Klæbo at det sikkert «hadde vært lurt å bli nummer fem» i lørdagens sprint for å ikke ha for stort press og for store forventninger på sine skuldre til OL.

– Men sånn er ikke hodet mitt skrudd sammen. Jeg vil vinne når jeg står på start. Det er bare å ta med seg godfølelsen, kjenne at kroppen fungerer og at jeg er i bra slag. Så blir det en viktig jobb de neste ukene og jeg skal ha en god treningsperiode før det smeller, sier Klæbo.

Pikenes Klæbo

Og det var tilløp til Klæbo-hysteri etter seieren i Østerrike. Og langrennshelten bød på seg selv under sola mellom fjelltoppene.

«Klæbo!!! Your future wife is here for you», sto det på en plakat. Hun ble belønnet med både bilde og autograf.

For Klæbo var utilnærmelig fra prologen lørdag formiddag frem til finalen i 15.00-tiden. I et knallsterkt siste-heat, med Emil Iversen, Gleb Retivykh, Lucas Chanavat, Calle Halfvarsson og Federico Pellegrino, tok Klæbo kommandoen fra start.

Deretter ble det et ordentlig lureløp inntil den siste halvdelen av sprintløypa. Der rykket Klæbo fra samtlige og gikk først over målstreken foran Chanavat og Halfvarsson.

– Det er ingen som vil gå først. Det er utfordringen du får med en løype som dette, med et stort nedoverparti og sklistrekk etterpå. Men jeg tror man kan gå i fra. Jeg føler at det er en løype som kan skille, det viste seg i prologen, men det handler om å finne ut hvordan man kan løse det, sier Klæbo om neste års VM–løype.

Han går ikke 15-kilometeren i søndag.

Iversen drømmer om lagsprint

Emil Iversen hadde en god dag i Seefeld, men hadde ikke så mye å stille opp med i finalen og endte sist.

– Jeg reiste hit for å vise at jeg kan gjøre en god figur i teamsprinten, sier han til NRK. Han mener Klæbo er selvskreven i en ankerrolle på øvelsen som krever to mann, men at det står mellom ham selv og Finn-Hågen Krogh på den første etappen.

– Jeg tipper jeg ligger som nummer tre på den listen, hvis alle er i form. Men det er mye som kan skje innen den tid, sier Iversen.

PS 1: Åtte norske herreløpere stilte til start under dagens sprint. Konkurransen var imidlertid over for Martin Johnsrud Sundby, Kasper Stadaas og Sindre Bjørnestad Skar allerede i prologen. Sondre Turvoll Fossli, Pål Trøan Aune og Even Northug røk ut i kvartfinalen.

