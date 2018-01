Jespersen om Northug: Satser mot VM i Seefeld neste år

Publisert: 12.01.18 14:58

SPORT 2018-01-12T14:55:50Z

GÅSBU (VG) Petter Northugs (32) lagkamerat Chris Jespersen er sikker på en ting. Northug vil ikke at karrieren skal ende med denne mislykkede sesongen. Derfor satser han i følge lagkameraten videre til VM i Seefeld.

Chris Jespersen endte på 9. plass på 15 kilometeren under NM på Gåsbu. Simen Hegstad Krüger tok en overlegen seier.

Petter Northug stilte ikke til start. Han var syk, som så ofte før denne sesongen.

Etter 9. plassen hamret Jespersen løs på landslagsledelsen. Han mener dem har motarbeidet skikongen Petter Northug.

Jespersen hevder at Northug var i så god form i oktober at spørsmålet ikke var om han kom til å vinne verdenscupåpningen i Ruka, men hvor mye han kom til å vinne med.

Northug ble som kjent vraket til rennene i Ruka, etterpå var han ifølge Vidar Løfshus frustrert, irritert og sur .

Etter det har 32-åringen bare gått et eneste skirenn på øverste nivå; han ble nummer 32 på sprintprologen i Lillehammer.

Motivert for ny sesong

Nå virker OL-deltagelse som fullstendig håpløst for Northug. Jespersen er sikker på at lagkameraten ikke vil at OL-vraking skal bli slutten på en eventyrlig karriere.

– Er han motivert for Seefeld-VM neste år?

– Ja, svarer Jespersen.

– Han kan ikke gi seg sånn som det her, sier Jespersen til VG.

Han forteller at de ikke har snakket så mye om neste sesong, men at Northug har gitt uttrykk for at han vil slå tilbake i VM i Seefeld.

– Mitt inntrykk er at han kan ikke gi seg sånn, gjentar Jespersen.

32-åringen fra Mosvik har tatt to OL-gull og 13 VM-gull.

Jespersen håper å få være med Team Northug også neste sesong. Han tror de med fordel kan endre litt på treningen.

– Vi kan prøve og trene litt mindre hardt og litt mer mengde, sier Jespersen til VG.

Før den nasjonale åpningen på Beitostølen var stemningen på topp.

– Vi gikk veldig fort. Det var ikke spørsmål om han skulle vinne på Beitostølen, det var hvor mye han skulle vinne med. Så det er veldig kjedelig at han har vært så uheldig som han har vært, sier Jespersen.

Men Northug har stort sett vært og blitt syk denne sesongen. Det er han nå også.

– Jeg syns han burde blitt tatt ut til Ruka og Tour de Ski. Det kan jo hende han hadde blitt syk uansett, da hadde det ikke gått. Men det får vi aldri vite, sier Jespersen.

Motarbeidet

Northug har fått lovnader om at han kan få gå verdenscupen i Planica neste helg.

– Jeg skjønner at han sliter med motivasjonen når det er sykdom og han blir vraket til alt han har lyst til å gå, og føler at han blir motarbeidet. Da skjønner jeg godt at motivasjonen blir som den blir, sier Jespersen i pressesonen etter NM-rennet på Gåsbu.

Lagkameraten mener sesongen til Northug hadde vært helt annerledes om han ikke hadde blitt vraket til verdenscupen i Finland.

– Lillehammer var kanskje litt for tidlig etter sykdom, og historisk sett har han aldri gått fort på Lillehammer. Historisk sett er han alltid på pallen i Kuusamo. Han kunne gått seg rett inn på OL-laget i Kuusamo. Han visste godt at Lillehammer var en dårlig arena for ham, da skjønner jeg godt at han blir forbannet, sier Jespersen til VG.

Landslagstreneren: Vi tar ut friske løpere

Landslagstrener Tor-Arne Hetland svarer slik på kritikken fra Jespersen:

– Det får Chris stå for selv. Jeg føler at vi prøver å hjelpe Petter og alle løperne så godt vi kan.

– Chris Jespersen mener at Northug lett kunne kvalifisert seg for OL allerede i Ruka, om han hadde fått gå der?

– Igjen, Chris får stå for det han sier selv. Vi tar ut det laget vi mener er best, og vi tar ut løpere når de er friske og kan gå fort på ski, svarer Hetland.

Northug går heller ikke 30 kilometeren eller stafetten under NM denne helgen.