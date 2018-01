KLAR FOR OL: Landslagsveteran Kristian Forsberg (i midten) er en av fire spillere i hockeysjef Petter Thoresens OL-tropp. Patrick Thoresen (t.v.) og Alexander Bonsaksen skal også delta i Pyeongchang, der Norge åpner mot Sverige 15. februar. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Stavanger Oilers tjener 300.000 kroner på OL-uttaket

Publisert: 25.01.18 13:44

Landslagssjef Petter Thoresen (56) har tatt ut fire spillere fra sitt tidligere klubblag Stavanger Oilers i sin OL-tropp. Dermed tjener den regjerende serie- og sluttspillmesteren over 300.000 kroner.

Det internasjonale ishockeyforbundet IIHF har nemlig vedtatt å gi en bonus til de klubbene som må avgi spillere til deltagernasjonenes lag. De får 79.000 kroner for hver spiller som blir tatt ut til Pyeongchang.

Petter Thoresen presenterte sin første OL-tropp onsdag. Den består av tre keepere, åtte backer og 14 løperspillere. Thoresen, som var trener for Stavanger Oilers fra 2009 til 2016 før han erstattet Roy Johansen (57) som landslagssjef, valgte å ta med flest spillere fra «gamleklubben».

Keeper Henrik Holm, backen Johannes Johannesen, løperne Kristian Forsberg og Eirik Salsten. Det innebærer at Stavanger Oilers, som har slitt sportslig denne sesongen og ligger på 6. plass i Getligaen bak Vålerenga, får tilført klubbkassen 316.000 kroner.

Sparta, som ligger på 2. plass bak Storhamar (en OL-spiller: Petter Thoresens sønn Steffen Thoresen) tjener 158.000 på OL-uttaket av Tomm Kristiansen og Niklas Roest.

– Det var jeg ikke klar over før (Vålerenga-trener) Roy Johansen fortalte det tidligere i dag, sier Sparta-trener Sjur Robert Nilsen – som også er Thoresens assisterende trener på landslaget.

– For oss er 160.000 kroner mye. Hver krone er viktig for oss, sier Sparta-Nilsen – som understreker at OL også medfører ulemper.

Spillerne kommer hjem fra Pyeongchang 23. februar. Dagen etter skal Sparta spille «en viktig kamp» mot Lillehammer (ingen OL-spillere) i Getligaen. Tirsdag 27. februar venter Stavanger Oilers, og så starter sluttspillet.

IIHF har avsatt totalt tre millioner dollar (cirka 23,7 millioner) til bonusordningen: 79.000 kroner x 12 nasjonslag x 25 spillere.

Vålerenga, som Petter Thoresen spilte for som aktiv og senere trente, fikk ingen spillere med i OL-troppen. Keeper Steffen Søberg tidligere vært ansett som en av tre «faste» i landslagstroppen, men har under Petter Thoresens landslagsledelse meldt forfall etter å ha blitt tatt ut til samlinger.

Vålerengas sportssjef Espen Shampo Knutsen (46) var forberedt på at han ikke ville får med noen av sine spillere i OL-troppen. Løperspilleren Martin Laumann Ylven har vært aktuell, men han har i likhet med Søberg meldt forfall etter å ha blitt tatt ut til samlinger i regi av Thoresen.

– Jeg hørte om det første gang for en måned siden, svarer Espen Shampo Knutsen på spørsmål om at han var klar over OL-bonusen fra det internasjonale ishockeyforbundet.

Han legger ikke skjul på at han gjerne kunne ha tenkt seg en liten bit av kaken til å spe på økonomien i Vålerenga.

Han bekrefter at det er første gang IIHF kompenserer klubblagene denne måten. Espen Shampo Knutsen tror grunnen er at NHL denne gangen, for første gang siden 1994, ikke vil delta med sine spillere. Det «frigir» flere titalls millioner som tidligere har gått til å innfri alle krav med hensyn til reiser og forsikringer for alle NHL-stjernene fra forskjellige nasjoner.

Petter Thoresen må greie seg uten Mats Zuccarello (New York Rangers) og Andreas Martinsen (farmerlaget til Chicago Blackhawks).

Petter Thoresen må greie seg uten Mats Zuccarello (New York Rangers) og Andreas Martinsen (farmerlaget til Chicago Blackhawks).