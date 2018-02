Vålerengas nye spiss hadde ikke hørt om Nicklas Bendtner

Publisert: 05.02.18 12:03

SPORT 2018-02-05T11:03:06Z

VALLHALL (VG) Han har gått ned mye i lønn og er klar til å score mål i Eliteserien, men Vålerengas nye spiss Sam Johnson (24) vet ikke all verden om ligaen han kommer til.

På spørsmål fra VG om Nicklas Bendtner, svarer 24-åringen:

– Da jeg kom hit, fortalte noen meg om han. Det var ingen lang samtale. De viste meg et bilde, og jeg tror han scoret ... var det 16 mål i fjor?

Vi blir enige om at det var 19 mål, og at det er veldig solid levert på en sesong.

– Han er en stjerne? Okei, sier Johnson interessert.

– Ja, han har spilt for Arsenal tidligere.

– Okei, okei. Det er bra! Jeg er ingen fan av Arsenal, så det er kanskje derfor jeg ikke vet hvem det er, sier han og ler.

Men den kommende sesongen blir han antagelig bedre kjent med Bendtner, som på treningsleir på Gran Canaria nylig mer eller mindre garanterte at han blir værende i Rosenborg.

Måtte kraftig ned i lønn

Johnson har en fortid fra Djurgården i Sverige, hvor han var klubbens toppscorer, men nå kommer han fra kinesiske Wuhan Zall, og har signert en 3,5-årsavtale med Vålerenga.



– Det er ingen hemmelighet at det betales veldig godt i Kina, men det var også veldig tøft å spille der. Tøffere enn jeg opplevde det da jeg spilte i Sverige, sier han.

– Hvor mye måtte du ned i lønn?

– Det var langt, langt ned. Jeg tror det jeg fikk i kampbonus der, tilsvarer en månedslønn her, sier han og ler, men påpeker samtidig at han «ikke spiller for pengene».

IFK Göteborg var også interessert i spissen fra Liberia, men Vålerengas speider, Lars Tjærnås, er glad for at han valgte Oslo-klubben.

– Han er eksplosiv, og en veldig hurtig spiller både på de første meterne og distanse. Han er god én mot én og klarer å skape ubalanse hos motstander. Og så er han over tid en sikker avslutter, forteller Tjærnås, som anslår at han har sett spissen i 20–30 kamper.

Trenger en målscorer

Og at Vålerenga trenger en målscorer hersker det liten tvil om. Herman Stengel ble Vålerengas toppscorer i Eliteserien i 2017 med seks mål, et tall som ikke virker å imponere Sam Johnson nevneverdig.

– Seks mål? Jeg kan ikke score mål på egen hånd, men hvis jeg får gode pasninger, lover jeg å ta vare på alle muligheter jeg får. Så, hvis jeg blir spilt god og presterer godt selv, tror jeg at jeg kan slå det.

Det håper også Ronny Deila at han gjør.

– Det er muligheter til å gjøre noe med det. Vi må forhåpentligvis ha en spiss som er på tosifret antall mål, så hvis vi spiller god fotball, vet vi at vi har typer her nå som kan score.

Han har bare fått sett Johnson et par ganger på trening, men er fornøyd med det han har sett så langt.

– Han er fit, det er det ingen tvil om. Han er veldig aggressiv på trening, har bra fart og er en målscorer. Vi har store forventninger til han.