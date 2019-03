GULL! Jarl Magnus Riiber jubler over målstreken - og lagkameratene kommer til å for å gratulere. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Riiber spurtet Norge til nytt VM-gull - hyllet av Northug

SEEFELD/OSLO (VG) Jarl Magnus Riiber tok spurten og sørget for et nytt norsk VM-gull. Det er Norges første lag-tittel i kombinert siden 2005.

Espen Bjørnstad (25), Jan Schmid (35), Jørgen Graabak (27) og den individuelle verdensmesteren Jarl Magnus Riiber (21) gikk på gull-laget, som vant foran Tyskland og Østerrike.

Dette er Norges 12. gull og 22. medalje i ski-VM 2019 . Begge er rekord.

– Riiber leker seg, fastslo NRK-eksperten Fred Børre Lundberg.

På TV 2 hyllet Petter Northug ankermannen Riiber:

– Perfekt sving! PERFEKT SVING! ropte Northug.

– Riiber er kald, konstaterte landslagssjefen Kristian Hammer i NRK-intervju.

For Jan Schmid var det spesielt: Han tok gull i sin siste mesterskapskonkurranse i karrieren.

– Det er sykt deilig å lykkes i siste forsøk, sa Schmid til NRK etterpå.

– Det er vi utøverne som har lagt opp taktikken, avslørte Jørgen Graabak.

Jarl Magnus Riiber hadde stor selvtillit foran spurten.

– Jeg er så heldig å ha vært i denne situasjonen så mange ganger i løpet av vinteren. Vendepunktet kom da jeg slo Frenzel på Lillehammer i november.

Espen Bjørnstad på startetappen gikk ut 17 sekunder bak ledende Østerrike. Tyskland lå 24 sekunder bak Norge og hadde sterke Johannes Rydzek som sin førstemann. Han tok tidlig igjen Bjørnstad, men så stakk nordmannen oppsiktsvekkende nok fra Rydzek - VM-kongen i 2017.

Men Østerrike hadde sin beste langrennsløper, Bernard Gruber, fra start. Trykket fra hjemmepublikumet var enormt, men en glitrende avslutning av Bjørnstad gjorde at Østerrike vekslet bare 27 sekunder foran.

Jan Schmid på andre-etappen gikk trolig sin aller siste mesterskapskonkurranse. Mario Seidl gikk for Østerrike. Bakfra kom tyske Eric Frenzel og tok igjen Schmid. Det endte med at Østerrike vekslet først, 11 sekunder foran Tyskland, og med Norge på 3. plass, snaut 14 sekunder bak lederen.

– Det er fortsatt masse muligheter, sa landslagssjef Kristian Hammer og mente at han hadde sine to sterkeste langrennskort på de to siste etappene: Graabak og Riiber.

– Vi har fått det som vi ville ha det, sa Bjørnstad til NRK mens Jørgen Graabak kjørte med tyske Fabian Riessle og Østerrikes Franz-Josef Rehrl halsende etter. De kom så å si likt til siste veksling. Graabak overlot til ankermannen Jarl Magnus Riiber.

Vinzenz Geiger fikk for Tyskland og Lukas Klapfer for Østerrike på den siste etappen. Disse tre lå lenge og lurte på hverandre.

– Det blir spennende. Jeg stoler på Jarl, sa Schmid i et NRK-intervju.

– Jarl er den raskeste her. Jo lengre det går i søndagstempo, jo bedre, fastslo Graabak.

Som så mange ganger før i dette VM ble det et taktisk spill på toppen av den siste utforbakken. Østerrikeren stakk først.

Geiger var til slutt sjanseløs mot Riiber.

– Deilig å få straffa sånne ankermenn som Geiger. Gått feil fra A til B. Du burde sende meg en melding på Instagram, sa Northug på TV 2 om Riiber.

Landslagstrener Kristian Hammer og assistenten Håvard Klemetsen var på laget da Norge vant lag-VM sist, i 2005.

Siste VM med to norske kombinertgull er 2001-mesterskapet i Lahti. Bjarte Engen Vik vant individuelt og kvartetten Kenneth Braaten, Sverre Rotevatn, Bjarte Engen Vik og Kristian Hammer i lag.