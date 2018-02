HVILKEN DOBBEL! Ester Ledecká tok gull både i super-G på ski og så på snowboard i parallell storslalåm. Foto: AFP og REUTERS

Tsjekkiske Ledecká kopierte de norske legendene

Publisert: 24.02.18 16:42 Oppdatert: 24.02.18 17:09

SPORT 2018-02-24T15:42:36Z

Thorleif Haug gjorde det i 1924. Johan Grøttumsbråten i 1928. Og Ester Ledecká (22) i 2018.

Tsjekkeren er den første kvinne til å vinne gull i to ulike grener i de samme olympiske vinterleker.

Først tok hun sensasjonelt super-G-gullet for ei uke siden. Og lørdag fikset hun favorittstempelet og vant parallell storslalåm for snowboard.

Thorleif Haug og Johan Grøttumsbråten vant begge både langrenn og kombinert i de samme lekene, Haug i Chamonix i 1924 og Grøttumsbråten i St. Moritz i 1928.

Hvis vi «tillater» at det skjer i ulike leker, kommer også Anfisa Reztsova (langrennsstafett i 1988 og skiskyting i 1992 og 1994) og Heikki Hasu (kombinert i 1948 og langrennsstafett i 1952) med på den eksklusive listen.

Flere har olympiske medaljer i ulike grener, blant dem Eric Flaim og Jorien ter Mors i skøyter og kortbane og Alois Kälin i kombinert/langrenn. Det er flere eksempler i aking/bob/skeleton.

På spørsmål om hun er «lekenes dronning», svarte Ester Ledecká:

– Jeg føler det ikke sånn, men høres bra ut.

– Jeg var ganske tøft å gå fra ski til snowboard. Jeg hadde bare ei uke på meg, inntil i går føltes det ikke helt bra. Heldigvis fant jeg snowboarderen i meg akkurat i tide.

Hun kommer fra hovedstaden Praha, der hun ble født inn i en familie full av sportstradisjoner. Mor Zuzana har drevet med kunstløp og bestefaren Jan Klapac er tidligere ishockeyspiller på toppnivå (VM-gull for Tsjekkoslovakia i 1972 og OL-medalje både i 1964 og 1968).

Ester startet også opprinnelig med ishockey, men også med ski og senere snowboard.

– Mange har sagt til meg at det ikke er mulig å drive to grener på toppnivå, men i dag har jeg bevist at det er mulig, sa hun på pressekonferansen etterpå.

– Jeg prøvde snowboard en gang. Det gikk ikke særlig bra, sier den amerikanske yndlingen Lindsey Vonn.

PS: Nevin Galmarini fra Sveits ble OL-mester i parallell storslalåm i snowboard for menn. Han beseiret den sørkoreanske hjemmefavoritten Lee Sang-ho i finalen.