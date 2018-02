MISBRUKT MATCHBALL: Emil Hegle Svendsen skjøt bort muligheten til å sikre gullrekorden. Foto: Andrew Medichini / TT NYHETSBYRÅN

Skal rekorden ryke på oppløpet, da?

Publisert: 23.02.18 15:23 Oppdatert: 23.02.18 17:18

PYEONGCHANG (VG) Ble vi litt for selvsikre i overbevisningen om at Norge skulle slå absolutt alle rekorder i disse lekene?

Uansett hva som måtte skje i avslutningshelgen av OL, vil Pyeongchang 2018 stå med gullskrift i norsk vinteridrettshistorie.

Men når det først så til de grader har gått veien her i Sør-Korea, er det jo et naturlig mål å kapre de rekordene som finnes, særlig når man er så innmari nær som den norske troppen er nå.

Canada vant 14 gull på hjemmebane i Vancouver i 2010. Men siden Norge har flere medaljer av øvrige valører, er vi bare ett gull unna å overta også den tronen.

“Flest medaljer-rekorden” hadde USA, også det fra 2010-lekene, med 37 Nå har Norge tangert dette tallet, og har flere gull nå enn det amerikanerne maktet å hente hjem for åtte år siden, riktignok med flere øvelser å konkurrere i.

Jakten på den canadiske rekorden fortsetter altså inn i avslutningshelgen.

Denne fredagen var det to matchballer til å kunne statuere “ingen over, ingen ved siden” også her.

Men begge mulighetene ble altså misbrukt.

Først var Håvard Holmefjord Lorentzen fire små hundredeler bak Kjeld Nuis på 1000 meter skøyter, slik at den norske gullfangsten ble stående på 13, det samme antallet som vi hentet hjem i Salt Lake City.

Litt senere skulle skiskytterstafetten avgjøres, og det endte med en skikkelig duell mot den skandinaviske naboen i øst.

Få ting hadde vært mer gledelig enn om ankermann Emil Hegle Svendsen hadde revansjert avslutningskollapsen fra lekene i Sotsji, og blitt mannen som skjøt hjem statusen som tidenes gulljegere.

Men i stedet gjentok dessverre historien seg, og svenskene kunne juble over deres gull nummer seks, og nå totalt 11 medaljer.





Hva nå?

Det er to konkurransedager igjen, og alt tyder på at det er nasjonalsporten langrenn som må sørge for å redde inn gullrekorden.

Det er blant annet en lagøvelse i alpint og en øvelse på skøyter igjen, men de mest realistiske mulighetene til gull ligger på de lengste ski-distansene i OL.

De går denne gangen i motsatt rekkefølge av det som er normalt, og det tegner seg ut to mulige drømmescenarier for hvordan dette OL’et kan få det perfekte punktum.

Martin Johnsrud Sundby har jaget et individuelt gull i evigheter. Tenk om han endelig lykkes på lørdgens femmil, og i samme slengen sikrer Norge gullrekorden. Da er det bare å finne frem lommetørklene i sofakrokene over det ganske land.

Og skulle det mislykkes, er dramaturgien kanskje aller mest tilrettelagt på avslutningssøndagen,

Da vil Marit Bjørgen sikre seg selv status som tidenes vinterolympier om hun vinner tremila. Det er ikke akkurat følelsesfritt om den seieren samtidig sikrer OL-bragden i totalbildet.

Dessverre er det en fare for at rekordjakten feiler på tampen.

Men det er god grunn til å både håpe og tro at uttrykket “dagens dobbel” virkelig kan komme til anvendelse.