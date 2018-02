RIVALER: Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura i aksjon i London Chess Classic. Foto: Lennart Ootes

Uoffisiell VM-kamp for Carlsen: – Magnus vil intuitivt hate dette

Publisert: 08.02.18 17:29

En VM-kamp i sjakk der brikkene er satt opp feil? NRK-ekspert Atle Grønn tror Magnus Carlsen (27) kommer til å «hate» det han ser på brettet.

Verdens sjakkener er tilbøyelig til å være enig foran fredagens første partier mot Hikaru Nakamura (30).

– Det kan nok komme øyeblikk der jeg tenker at «kunne vi ikke bare ha spilt vanlig sjakk?» ler Carlsen.

– Mitt første inntrykk er nok at det er noe rart, men så vil jeg begynne å tenke på hvordan jeg skal skape harmoni mellom brikkene.

Atle Grønn er enig:

– Magnus’ oppgave blir å gå fra disharmoni til harmoni.

– Hva mener du med «disharmoni»?

– At noen brikker ikke samarbeider så godt. Magnus vil intuitivt hate dette. Han ønsker at brikkene skal gjøre så mye som mulig. Oppgaven blir å få brikkene til å samarbeide i løpet av de seks-syv første trekkene.

Magnus Carlsen skal fra og med fredag spille uoffisiell VM-kamp mot Nakamura i såkalt Fischer Random på Høvikodden. Det er også den første turneringen der Carlsen skal spille med pulsmåler.

Fischer Random skiller seg fra vanlig sjakk ved at offiserene ikke står på de rutene vi er vant til. Da må selv karer som Carlsen og Nakamura ta i bruk de små grå. Amerikaneren er uoffisiell regjerende mester etter å ha slått Levon Aronian i 2009. Og matchen blir dekket vegg-til-vegg på NRK.

– Det er veldig sporty av Magnus å ta denne utfordringen. Han har mye å tape, sier Atle Grønn.

– Nakamura har ikke mye å tape. Hvis han vinner, så er det en «kjempeboost». Da vil det være den eneste grenen som der Magnus aldri har vært best.

Fischer Random ble selvfølgelig funnet opp av Bobby Fischer, verdens kanskje mest omtalt verdensmester i sjakk.

– De fem-seks første trekkene er uvante. Det er motsatt av vanlig sjakk, da alt som spilles i starten, er innstudert på forhånd.

La oss se på Grønns eksempler - og hans egne kommentarer til dem:

Løperen på høyre kant trenger en god diagnoal; derfor naturlig å tenke på trekk som bonden til g3 for å åpne for løperen. Den hvite kongen kan etter hvert rokere, enten til c1 eller g1 (som i vanlig sjakk).

Her er hovedutfordringen de to springerne (hestene på kantene). Disse må komme i spill, sannsynligvis via g3 og b3. Den hvite kongen står allerede på rokadefeltet på venstre side, men kan senere vurdere å rokere til g1 på høyre side. Det hvite tårnet på g1 havner da på f1, som i vanlig sjakk.

– Intellektuelt sett er Fischer Random en vanvittig interessant utfordring, sier Grønn.

Mens åpningsteorien er så viktig i vanlig sjakk, er det ikke slik i Fischer Random:

– Det er en konkurranse i ren kreativitet. Det gjør at selv Magnus Carlsen, med «verdens beste intuisjon» og som har 100 000 mønstre i hodet, her får noen mønstre som han ikke har i hodet fra før. Da må han tenke fra scratch, sier Atle Grønn.

– Det er veldig tøft at Magnus tar denne utfordringen.

Carlsen og Nakamura er kjent som rivaler - som ikke går av veien for noen saftige bemerkninger om hverandre. Derfor kan det bli en heftig tittelkamp på Henie Onstad-senteret.

Og med 900 000 kroner til vinneren og 600 000 kroner til nummer to, er dette også økonomisk interessant for to av verdens beste sjakkspillere.

Det er - ut fra reglene - 960 ulike varianter som offiserene kan stå i. Kravet er bare at kongen skal stå mellom tårnene og at løperne skal stå på et hvitt og et sort felt.