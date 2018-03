Filip Ingebrigtsen: – Du kan ikke ta med deg kona, hus og hjem på arbeidsplassen

Publisert: 21.03.18 13:51

SANDNES (VG) Filip Ingebrigtsen (24) understreker at han er oppdratt til å ta vare på familien og at den er viktig, men også at han må tenke mye på seg selv for best mulig å kunne gjøre jobben sin som verdensklasse-løper.

– Man må prøve å involvere familien og bruke tid sammen med dem man er glad i. Men alle er innforstått med at jobben min er å være mye borte, og – holdt jeg på å si – tenke mye på meg selv, sier Filip Ingebrigtsen til VG.

Han har nettopp, sammen med Karsten Warholm (22), vært med på å undertegne en såkalt generalsponsoravtale mellom Norges friidrettsforbund og Coop i Sandneshallen.

På parkeringsplassen utenfor flerbrukshallen på hjemstedet Sandnes utenfor Stavanger, venter en Porsche med 500 hestekrefter under panseret. VM-bronsemedaljevinneren fra London i fjor høst har «byttelånt» den for noen timer – vroooaaaar – før han tirsdag reiste til Spania på treningsleir.

Sammen med hele familien, mor og far, tilkommende ektefeller, barn og kjærester, samt verdensklasse-løperbrødrene Henrik (27) og Jakob (17). Storfamilien Ingebrigtsen med andre ord.

– Det er for å få et lite rom for å være familiære. Det er en familietur, sier trener og syvbarnsfar Gjert Ingebrigtsen.

Han sier det ikke. Men det er lett å trekke slutningen at storfamilien nærmest samles «en siste gang» for å trekke pusten. Denne våren, sommeren og kommende høst står nemlig begivenhetene i kø. Slik vil de arte seg for den regjerende europamesteren på 1500 meter , Filip Ingebrigtsen:

* Trenings- og familiesamling sør for Sevilla fra 20. mars.

* Bryllup i Norge 7. april: Henrik Ingebrigtsen gifter seg med Liva Eie Børkja (de har et barn sammen).

* Syv uker lang treningsleir i i USA, først og fremst i høyden i Flagstaff i Arizona.

* Torsdag 3. mai: 5000 meter i Stanford California med mål om å kvalifisere seg for distansen i EM i Berlin i begynnelsen av august.

* 25. mai: Diamond League i Eugene i Oregon i USA.

* Bisletts Diamond League-stevne 7. juni.

* Forskjellige konkurranser i Europa, med St. Moritz i Sveits (i høyden) som base.

* EM i Berlin 7. til 12. august.

* September: Filip Ingebrigtsen og Astrid Mangen Cederkvist gifter seg.

– Det er helt klart EM som blir det store i år, sier Filip Ingebrigtsen med tanke på det sportslige.

– I fjor fikk jeg ikke gjort det jeg ville. Jeg fikk ikke fulgt opp progresjonen fra 2016, på grunn av skader og så videre, tilføyer han.

– Du tok bronsemedalje i VM i fjor?

– Ja, men det sier litt mer om potensialet. Da måtte jeg prøve å redde inn en halvveis sesong. Å miste to måneder med løping er aldri gunstig. Du så det i innendørs-EM (i Beograd i mars 2017). Jeg løp på 3.50 (3.51,25). Det er ganske «sent», og da løp jeg alt jeg kunne, svarer Filip Ingebrigtsen.

– I år har jeg hatt god kontinuitet, helt fra start i september, sier han.

På spørsmål om hvordan det er å være borte fra forloveden i lange perioder, langt hjemmefra Sandnes, svarer han at «det handler mye om å være for meg selv». Vel å merke sammen med Henrik og Jakob. Han trives med det, og for å prestere er det viktig med trivsel.

Det er ikke slik at han ikke setter pris på oppmerksomhet, «så lenge den er fortjent».

– Da er det greit. Det er mer det dagligdagse som «hva driver du med nå?», «hva synes du om det?». Jeg er ikke så interessert i å snakke om det. Jeg vil heller løpe fort, og så kan folk stille spørsmål om det, forklarer Filip Ingebrigtsen.

På spørsmål om det har vært aktuelt for ham og forloveden Astrid Mangen Cederkvist å trene på samme sted over tid, svarer han at det for en sprinter, som hans kommende ektefelle er, er det ikke noen vits å trene i høyden. Dessuten har hun en sivil karriere å ta vare på ved siden av friidretten.

– Når jeg er i høyden og i sesong, er jeg på jobb. Du tar ikke med kona ut i Nordsjøen når du er på jobb. Du kan ikke ta med deg kona, hus og hjem på arbeidsplassen, påpeker Filip Ingebrigtsen.