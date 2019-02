VM-sølv for Jan Schmid: - Gjør ikke noe at hårfeste kryper bakover

SEEFELD (VG) Jan Schmid (35) sikret Norges første individuelle VM-medalje i kombinert på ti år. Vinterens beste utøver, Jarl Magnus Riiber (21), ble nummer fem.

Publisert: 22.02.19 16:38 Oppdatert: 22.02.19 17:49







Tyske Eric Frenzel tok sitt sjette VM-gull etter en meget sterk avslutning, mens Schmid hadde god kontroll på sølvet foran Franz-Josef Rehrl.

Det er Norges første medalje individuelt i kombinert siden nettopp Schmid tok sølv i Liberec i 2009.

– Det var artig. Det viser at det går an å holde på lenge. Det gjør ikke noe at hårfeste begynner å krype bakover. Det handler mye om erfaring, sier Schmid til VG.

Sølvet er en stor opptur for 35-åringen med sveitsisk bakgrunn. Han trøblet med sykdom den siste tiden før mesterskapet.

– Jeg kjente at jeg ikke helt sånne super-bein. Jeg forsøkte i den siste bakken. Man vet aldri, sier Schmid til VG.

Sykdom i forkant

– Dette var helt fantastisk. Jan gjør alt riktig. Han hopper fantastisk og gjør et strålende langrenn. Han prøver på den måten han kanskje har muligheten - i den siste bakken. Det har vi snakket om siden sommeren, sier Ivar Stuan, sportssjef, til VG.

Schmid har stått over mange verdenscuprenn for å satse alt på VM denne sesongen.

– Treningsfilosofien har vært den samme som før, men jeg har stått over mye mer og alt jeg har gjort har vært med tanke på VM. Jeg har også vært mer i høyden, sier Schmid.

Schmid har kun én pallplass fra verdenscupen i vinter. Han har ladet opp med flere høydeopphold.

– Jeg følte meg veldig bra i dag. Dette var utrolig for meg, sier Frenzel til norsk presse.

les også Ski traff rett ved NRKs Karen-Marie: – Jeg ble skremt

– Det er tøft å slå Frenzel uansett. Jeg tror det bare er Riiber som hadde tatt Frenzel i dag, sier Stuan.

Tyskland har nå vunnet de siste åtte gullene i kombinert.

Eric Frenzel, Mario Seidl, Jan Schmid og Franz-Josef Rehrl samlet seg i en tetfirer umiddelbart da langrennsdelen startet. De ble jaktet av en større gruppe bakfra.

les også 75.000 fans har besøkt Gjermund Eggen: – Jeg ble en annen person av tre VM-gull

Betennelse plaget Riiber

På den første kilometeren gikk Jarl Magnus Riiber inn ti av de 59 sekundene han startet bak.

Ved 2,5 kilometer var Riiber 29 sekunder bak frontkvartetten. Men derfra nærmet ikke utfordrerne seg fort nok. Riiber endte på femteplass.

Slik svarer han på hoppdress-kritikken til Aalbu:

les også Tidligere kombinertsjef Aalbu: – Riibers dress hadde jeg kastet i søpla

Oslo-gutten har hatt en tøff tid før VM.

– Etter Klingenthal (2–3. febrar) slet jeg med en betennelse i tåa. Jeg sov dårlig i en uke og fikk aldri overskuddet jeg trengte. Jeg måtte gjøre veldig store endringer på planen, sier Riiber til VG.

21-åringen tror betennelsen skyldes kulde i Trondheim og litt trange sko.

Han har allerede avgjort verdenscupen. Riiber har vunnet 10 av 16 renn i verdenscupen denne vinteren. Det var hoppdelen som ødela.

PS! Jørgen Graabak droppet langrennsdelen etter et mislykket hopprenn.

PS2! Schmid og Riiber går teamsprinten søndag.

Fra arkivet - slik er Jan Schmids drømme-forside: