«Jättemiss» for svenskene: – Det er «inte klokt!»

Calle Halfvarsson (29) brakk staven. Det samme gjorde Jonna Sundling (24). Maja Dahlqvist (24) falt i siste sving før oppløpet i finalen, og Viktor Thorn (22) sprakk fullstendig. Svenskenes VM-sprint var preget av uhell.

Publisert: 21.02.19 16:27 Oppdatert: 21.02.19 16:41







Sverige hadde muligheten til å sikre alle tre medaljene på VM-sprinten med Stina Nilsson , Jonna Sundling og Maja Dahlqvist i finalen. Men et fall i siste sving ødela de svenske gullsjansene. Dahlqvist gikk i bakken og Sundling brakk staven, mens Nilsson såvidt kom seg unna fallet.

– Nei, nei, nei! For en dramatikk, og for en trist uttelling. Det er «inte klokt!» Det var jo duket for en historisk medaljefangst, ropte de svenske kommentatorene da de to jentene falt i svingen.

Maiken Caspersen Falla fikk dermed en stor luke, gikk i mål i ensom majestet og tok gullet. Nilsson tok sølvet foran Mari Eide.

Aftonbladet kaller finalen en «jättemiss».

– Det er litt kjedelig når Maja og Jonna faller. Men jeg kommer nok om noen år til å tenke at dette var noe av det største i min karriere. Jeg er et konkurransemenneske, så jeg kunne ønske jeg var med hele veien inn, sier en skuffet Nilsson til SVT.

– Det ble ikke den kampen om gull som det kunne blitt. Jeg skulle likt å se Dahlqvist og Sundling i en spurt mot Caspersen Falla, sier SVT-ekspert Anders Blomqvist.

– Samtidig er det helt fantastisk for Stina Nilsson, og jeg er utrolig glad på hennes vegne, sier samme mann om Nilsson som har vært lenge ute med skade.

Fiasko for de svenske herrene

Fallet i finalen kom mot slutten av en rekke flere uheldige hendelser for svenskene på VM-sprinten.

For på herresiden ble det heller ikke stang inn.

Svenskene var positive etter en fantastisk prolog av både Calle Halfvarsson og Viktor Thorn. Thorn vant prologen med lik tid som russiske Sergej Ustjugov, og Halfvarsson hadde tredje beste tid.

Men kvartfinalene endte med svensk krise på herresiden. Halfvarsson brakk staven i starten og var etter hvert sjanseløs i kampen om avansement.

– Hva er det som skjer?!

Det ropte SVTs ekspertkommentator Anders Blomqvist da svensken brakk staven tidlig. Halfvarsson selv reagerte med å slå staven hardt i reklameskiltet i frustrasjon etter løpet.

– Jeg forstår ham godt. Dette er veldig kjedelig, sa de svenske kommentatorene.

Aftonbladet omtaler Halfvarssons kvartfinale som et mareritt.

I neste heat ledet Thorn halvveis, men så gikk svensken på en kjempesprekk og endte langt bak. Han ble nummer fem, tre sekunder bak teten.

- Han fikk syre. Du kunne høre ham stønne voldsomt på toppen av den siste bakken. Han har tatt steg denne sesongen, men han er ikke helt der fremme ennå. Han har fortsatt mye å lære, sa Blomqvist da Thorn sto meget skuffet i området etter målgang.

Oskar Svensson gikk videre fra femte og siste kvartfinale, men røk ut i semifinale-heatet Iversen vant.