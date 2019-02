Sterling reddet Manchester City på overtid

(Schalke – Manchester City 2-3) Etter to straffer på sju minutter, VAR-drama og rødt kort så det ut til å bli en marerittkveld for Manchester City. Men på overtid ble Raheem Sterling (24) den store helten.

Manchester City lå under 2–1 med fem minutter igjen av ordinær tid, men et drømmetreff på frispark fra tidligere Schalke-spiller Leroy Sane og en scoring på overtid fra Raheem Sterling reddet serielederen fra England.

– Jeg hadde en god førstetouch og måtte bare ta muligheten. Nå er jeg bare glad for at den gikk inn, sier Sterling om scoringen i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Manchester City var storfavoritter da de gjestet et Schalke 04-lag som står uten seier på sine fire siste kamper i Bundesliga.

De ligger helt nede på 14. plass i hjemlig liga, mens Manchester City kjemper om seriegull i Premier League.

Likevel ble store deler av Champions League -åttedelsfinalen nærmest et mareritt for Pep Guardiolas menn.

VAR-drama

Det selv om Manchester City tok en oppskriftsmessig tidlig ledelse da David Silva og Sergio Agüero utnyttet en tabbe fra Schalke-keeper Ralf Fährmann og Agüero enkelt kunne sette inn 1–0.

Gjestene dominerte fra start, men så eksploderte det på Veltins-Arena. Et godt Schalke-skudd gikk via armen til Nicolas Otamendi, dommer Carlos del Cerro tok i bruk VAR og pekte på straffemerket etter flere minutter (fire for å være presis) med diskusjon.

Nabil Bentaleb var sikker som banken, og utlignet for gjestene. Noe ufortjent, og Manchester City fortsatte å presse. Men så pekte dommeren på straffemerket igjen da Fernandinho rev ned Salif Sane i feltet etter et Schalke-frispark.

Bentaleb, som har scoret på 14 av 14 straffespark for Schalke, var like sikker på forsøk nummer to, og plutselig hadde Schalke snudd det.

Rødt kort og overtidsscoring

Manchester City fortsatte det høye presset i andre omgang, men så ble vondt til verre. Otamendi, som lagde straffesparket i første omgang, fikk sitt andre gule kort etter en duell med innbytter Guido Burgstaller. Det er det første røde kortet Otamendi får for de lyseblå noensinne.

Da så det ut til å ende med en mørk kveld for Manchester City, men så snudde det.

Leroy Sane ble byttet inn ti minutter før slutt. Han banket et frispark i krysset like etter og utlignet for gjestene.

På overtid ble Sterling matchvinner. Han fikk en lang ball fra keeper Ederson og satte ballen i mål. Dermed endte det med en 3–2-seier for storfavorittene.

Returoppgjøret spilles i Manchester 12. mars.