SAVNET ETTER STYRT: Cardiffs nyervervelse Emiliano Sala (28).

Premier League-stjerne savnet etter flystyrt

Emiliano Sala (28) kostet Cardiff rundt 170 millioner kroner da han ble kjøpt fra franske Nantes sist lørdag. Nå fryktes han omkommet. Sala var en av to personer i et lite fly som skal ha styrtet over Frankrike mandag kveld.

Flyet - et småfly av typen Piper Malibu - oppgis å ha forsvunnet fra radaren nær fyret ved Casquets. Området skal være beryktet for alle sine skipsvrak, men været der skal ikke ha vært så aller verst da flyet med Emiliano Sala etter alt å dømme styrtet.

Fotballklubben Cardiff, som Ole Gunnar Solskjær var manager for i en kort periode, melder ifølge BBC at de er meget bekymret og «søker klarhet» med tanke på hva som kan ha skjedd med klubbens nye stjernespiller.

Søk etter flyet og eventuelle vrakrester har så langt vist seg resultatløse. En talsperson ved flyplassen i Cardiff bekrefter at flyet med Sala om bord skulle ha landet der, men meddeler at det foreløpig ikke foreligger ytterligere detaljer om hva som kan ha skjedd med flyet.

Sala undertegnet sin personlige kontrakt med Cardiff for fire dager siden. Han har vært blant toppscorerne i den franske toppserien de siste årene. Denne sesongen har han gjort 13 mål i serien og cupen for Nantes. Kun Kylian Mbappe og Nicolas Pepe har scoret flere mål.

– Det er veldig tilfredsstillende for meg og jeg kan ikke vente med å starte treningene med laget, møte mine nye lagkamerater og starte jobbingen, uttalte Sala da overgangen til Premier League -klubben i Wales var klar.

